Alitalia | in primi 10 mesi 2017 ricavi a 2 | 4 mld

(Di giovedì 12 aprile 2018) Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Nel corso dei10delil gruppoha generatototali per circa 2,4 miliardi di euro di cui 2,2 miliardi derivanti dalle attività di volo e circa 0,2 miliardi connessi ad attività ancillari e non ricorrenti. Sul versante operativo, nei10dello scorso anno, ha registrato un load factor medio pari a 79,3% e una percentuale di voli in orario pari a circa 84,3% del totale dei voli operati. Sempre nello stesso periodo, i servizi di trasporto aereo di merci generanoper 85 milioni e un load factor pari a 51%, trasportando circa 60.523 tonnellate di merci (esclusi i voli charter). Sono questi i dati contenuti nel programma dei commissari straordinari di, Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi, pubblicato sul sito della società in amministrazione straordinaria (dal 2 maggio del) insieme alla ...