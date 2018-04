ALITALIA Il decreto che può migliorare le offerte di Easyjet | Lufthansa e Wizz Air

ilsussidiario

: Alitalia: vendita slitterà a Ottobre per decreto visto che le tre offerte Lufthansa, Easy Jet e Wizz Air prevedono… - PaoloBozzacchi : Alitalia: vendita slitterà a Ottobre per decreto visto che le tre offerte Lufthansa, Easy Jet e Wizz Air prevedono… - kornfeind : Top news today: Alitalia, slitta la vendita: in arrivo il decreto del Mise | ww… - finanza24 : Alitalia: Mise, decreto per posticipare procedura e prestito - -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Per la vendita diunconcede altri sei mesi di tempo. LediAir potrebbero anche. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:01:00 GMT)e Air France "a bocca asciutta" in attesa del nuovo Governo, di S. Luciano/ La strategia a due hub per il rilancio, di G. Gazzoli