Alitalia - “da Lufthansa offerta migliorativa” : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “C’è un miglioramento” dell’offerta di Lufthansa per Alitalia “sia in termini di mantenimento delle rotte intercontinentali sia in termini di personale. E’ una proposta che va comunque ulteriormente negoziata”. Così il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda al Tg1. “Esuberi -aggiunge- penso che ci saranno in ogni caso. Si possono ridurre ulteriormente con ...

Il ministro Carlo Calenda strizza l'occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma passa la palla al prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...

Alitalia/ Il decreto che può migliorare le offerte di Easyjet - Lufthansa e Wizz Air : Per la vendita di ALITALIA un decreto concede altri sei mesi di tempo. Le offerte di Easyjet, Lufthansa e Wizz Air potrebbero anche migliorare.

Alitalia/ In arrivo decreto Mise dopo le offerte di Easyjet - Lufthansa e Wizz Air : ALITALIA, in arrivo un decreto del Mise per posticipare i termini della vendita. Sono arrivate offerte da Easyjet, Lufthansa e Wizz Air. Passo indietro invece da parte di Air France

Alitalia - TRE OFFERTE/ Easyjet - Lufthansa e Wizz Air pronte all'acquisto - ma a due condizioni : ALITALIA, oltre a Easyjet ci sono altre OFFERTE: quelle di Lufthansa e Wizz Air. Per l'acquisto ci sarebbero però delle condizioni da soddisfare, specie sul perimetro del personale

Alitalia - arrivate tre offerte d’acquisto : Lufthansa - EasyJet e probabilmente l’ungherese Wizzair : Lufthansa, EasyJet e un altro nome, probabilmente quello dell’ungherese Wizzair. Sono tre le offerte arrivate sul tavolo per Alitalia. Oltre alla compagnia tedesca e a quella britannica in cordata col fondo Cerberus e Delta, la terza proposta potrebbe essere proprio quella dei magiari, che si erano fatta avanti nei mesi scorsi mostrando interesse “per il breve e medio raggio“. Nelle ultime settimane era spuntata poi anche ...

Alitalia - Lufthansa sul filo di lana presenta un'offerta : Lufthansa ha presentato un'offerta per Alitalia. Alle 16 scadevano i termini per farsi avanti con una proposta vincolante. "Sono tre le offerte recapitate", fa sapere Alitalia. EasyJet ha presentato ...