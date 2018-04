Albano | Situazione squallida | sono preoccupato per i miei figli

blogo

(Di giovedì 12 aprile 2018) Non si placano le chiacchiere e i commenti sulledi, che ha dichiarato di aver chiuso la sua relazione con Loredana Lecciso. Addirittura l'ex moglie Romina Power si è sfogata su Twitter chiedendo ai giornalisti di lasciare in pace il cantante di Cellino San Marco. Questa mattina, proprio in seguito alle polemiche, Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, ha parlato telefonicamente con, che ha preferito non intervenire in trasmissione e ha chiesto di riportare le sue parole. Un post condiviso da Al Bano Carrisi (@_carrisi) in data: Feb 9, 2018 at 2:21 PST prosegui la lettura: "per i" pubblicato su Gossipblog.it 12 aprile 2018 11:21.