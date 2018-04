Al via lo sciopero degli infermieri per 48 ore

Francia - al via lo sciopero ferroviario di tre mesi : È iniziato oggi in Francia uno dei più importanti scioperi degli ultimi anni, pronto a durare almeno tre mesi salvo accordi dell’ultimo minuto. Da oggi, giornata che in Francia è già stata ribattezzata “Martedì nero”, tutte le ferrovie del Paese sono coinvolte nella protesta.Lo sciopero, guidato dai lavoratori della Società nazionale delle ferrovie francesi (SNCF), è composto da una serie di proteste spalmate su un periodo di tre mesi: due ...

Francia - al via lo sciopero ferroviario di tre mesi : È iniziato oggi in Francia uno dei più importanti scioperi degli ultimi anni, pronto a durare almeno tre mesi salvo accordi dell’ultimo minuto. Da oggi, giornata che in Francia è già stata ribattezzata “Martedì nero”, tutte le ferrovie del Paese sono coinvolte nella protesta.Lo sciopero, guidato dai lavoratori della Società nazionale delle ferrovie francesi (SNCF), è composto da una serie di proteste spalmate su un periodo di tre mesi: due ...

Francia - al via il maxi sciopero che colpisce aerei e ferrovie : E' scattato regolarmente stamattina il maxi sciopero dei trasporti in Francia , che coinvolge sia il trasporto aereo che le ferrovie . Un vero e proprio D-day proclamato dai lavoratori di Air France ...

via Fani - imbrattata la lapide di Aldo Moro; sciopero trasporti - chiuse metro e lunghe code sul Gra; Roma - a Pasqua aumentano prenotazione +... : Condanna unanime del mondo politico. sciopero trasporti, chiuse metro A E C: lunghe code SUL GRA Disagi nei trasporti a Roma per lo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati Faisa Confail, Orsa e ...

Sciopero Trenord 21 marzo 2018 : a che ora i treni viaggeranno regolarmente Video : Nuovo aggiornamento sullo Sciopero #Trenord del 21 marzo 2018, che coinvolgera' il personale della societa' di trasporto pubblico della regione Lombardia. A re gli orari delle fasce di garanzia, in cui i treni partiranno regolarmente. Quella dei dipendenti Trenord non sara' l'unica protesta nel settore ferroviario di questo fine mese. Infatti, è previsto uno Sciopero trenitalia il 25 marzo [Video], con possibili disagi in due regioni italiane. ...

Sciopero treni domani 21 marzo 2018/ Trenord - disagi Lombardia : intanto a Napoli si ferma la Circumvesuviana : Sciopero treni domani 21 marzo 2018: Trenord annuncia la mobilitazione del sindacato Orsa. disagi in vista per i pendolari della Regione Lombardia. Le fasce orarie e gli autobus sostitutivi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Sciopero Trenord 21 marzo 2018 : a che ora i treni viaggeranno regolarmente : Nuovo aggiornamento sullo Sciopero Trenord del 21 marzo 2018, che coinvolgerà il personale della società di trasporto pubblico della regione Lombardia. A seguire gli orari delle fasce di garanzia, in cui i treni partiranno regolarmente. Quella dei dipendenti Trenord non sarà l'unica protesta nel settore ferroviario di questo fine mese. Infatti, è previsto uno Sciopero trenitalia il 25 marzo, con possibili disagi in due regioni italiane. La ...

Discarica di Bussi - rinviato il processo in Cassazione per lo sciopero degli avvocati. Incombe la prescrizione : rinviato a data da destinarsi. Lo sciopero degli avvocati miete una vittima eccellente: il processo in Cassazione per l’inquinamento di Bussi sul Tirino (Pescara), la Discarica dei veleni della Montedison. Previsto questa mattina dopo il ricorso degli imputati condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello dell’Aquila, il rinvio è scattato per l’adesione allo sciopero di alcuni dei legali delle difese e degli avvocati di parte civile. ...

Circumvesuviana - niente sciopero ma guasto sulla linea : ritardi e corse soppresse : Un guasto alla linea elettrica tra Ercolano e Napoli sta causando difficoltà a chi viaggia oggi in Circumvesuviana. Ciò che non ha fatto lo sciopero Usb , zero adesioni in Circumvesuviana, pochissime ...

Ryanair - sindacati : domani sciopero nazionale - avviare confronto : Roma, 9 feb. , askanews, 'domani, sabato 10 febbraio, sciopero nazionale dalle 10 alle 14 , ridotto a quattro ore su richiesta della Commissione di Garanzia, di tutto il personale Ryanair di base sul ...

Incidente ferroviario di Pioltello - sindacati proclamano sciopero per la sicurezza. Ma la Commissione : “Troppo poco preavviso” : Dovevano scioperare in tutta Italia, dalle 9 alle 13 di domenica, i ferrovieri. Volevano più sicurezza sui binari, dopo il deragliamento di Pioltello, nel quale hanno perso la vita 3 passeggere e altri 46 pendolari sono rimasti feriti. Ma dalla Commissione statale che garantisce i servizi essenziali, tra i quali c’è proprio il trasporto ferroviario, è arrivato un no fermo: troppo poco preavviso. Ma la legge sembra dire altro: se si protesta per ...