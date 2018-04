AL BANO CARRISI In arrivo le ultime blind audition | Il #Teamalbano quasi al completo

Al BANO CARRISI e Loredana Lecciso/ Lo stop al video di Storie Italiane : la rivelazione di Bruno Vespa : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, lo stop da parte del catante di Cellino San Marco al video di Storie Italiane: la rivelazione di Bruno Vespa durante Porta a Porta.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:15:00 GMT)

Loredana Lecciso e Al BANO CARRISI - finita per Romina?/ Lui non le ha perdonato di averlo lasciato “due volte” : Loredana Lecciso spiega perchè è finita con Al Bano Carrisi: Romina Power c'entra non compare anche l'ombra della gelosia mentre lui non ha digerito di essere stato lasciato due volte.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:08:00 GMT)

AlBANO CARRISI contro Loredana Lecciso : 'È lei che se ne è andata di casa - Romina Power non c'entra' : A Storie Italiane è andata in onda, in diretta, la fine della storia d'amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso . Sotto gli occhi sbarrati della conduttrice Eleonora Daniele , il cantante di ...

Al BANO e Loredana Lecciso si sono lasciati : il Carrisi rivela il motivo Video : A distanza di alcune settimane, è arrivata la notizia ufficiale: Al Bano e Loredana [Video] si sono definitivamente lasciati. Il clamoroso annuncio è arrivato questa mattina in diretta televisiva nel programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele. Quest'ultima inaspettatamente si è ritrovata un botta e risposta tra il cantante pugliese e la sua ormai ex compagna, riguardo la fine della loro relazione sentimentale. Al Bano e Loredana ...

AlBANO e Romina 'insieme' : le parole della giovane Carrisi Video : Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Albano e Romina. L'ex coppia, nonostante si sia separata molti anni fa, continua a far sognare milioni di fans grazie ai loro tour mondiali. Dopo anni di pausa, i due sono ritornati a cantare insieme scatenando la gioia dei loro seguaci che da sempre li amano incondizionatamente. Dopo la separazione dalla Lecciso, Carrisi [Video] pare stia attraversando un brutto periodo e a parlare della fine della ...

AlBANO CARRISI e Romina spiazzano tutti e fanno un bel regalo ai fan : ecco quale Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato ad Al Bano e Romina [Video], i due artisti che da pochissimi giorni hanno concluso il loro tour tedesco. Il Maestro Carrisi, che per il momento è anche impegnato a The Voice, sabato prossimo 7 aprile sara' ospite inseme all'ex moglie nel programma di Milly Carlucci #Ballando con le Stelle. Oltre a ballare sui palchi dei loro concerti, si esibiranno anche in prima serata su Rai Uno? tutti i ...

Romina Power e AlBANO CARRISI : ballerini per una notte di Ballando 13 Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla tredicesima edizione di #Ballando con le Stelle, il programma di Rai Uno che ha visto l'eliminazione di Eleonora Giorgi e Samuel Peron. Le ultime novita' riportano che Bubino Blog ha rivelato quali saranno i super-ospiti della quinta puntata dello show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 7 aprile su Rai Uno. Ballando con le stelle: Romina e Albano ospiti della quinta puntata Ballando ...

Al BANO e Romina Power/ Romina Carrisi Power : "Si sentono tutti in diritto di giudicare" : Al Bano e Romina Power hanno ritrovato la serenità e questo non può che far piacere ai figli della coppia, ma è proprio questa la causa della rottura con Loredana Lecciso?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:27:00 GMT)

“Cosa fecero mamma e papà quando scomparve Ylenia”. Una rivelazione straziante : Romina Jr. parla di quei giorni terribili in cui la vita della famiglia Carrisi andò in frantumi. E di Al BANO e Romina in quei giorni infernali : Ventiquattro anni fa l’ultimo contatto. Era il primo gennaio del 1994 quando Ylenia Carrisi alzò la cornetta da una stanza del LeDale Hotel di New Orleans per parlare con la sua famiglia. Quattro chiacchiere con la madre Romina, poi il silenzio. Un silenzio straziante che nel cuore dei genitori è un urlo sordo e una speranza mai sopita di ritrovarla. Nonostante siano passati tantissimi anni, non passa giorno che Romina, Al Bano e le ...

“Cambio vita - cosa farò”. Romina Carrisi - la ricordate? La figlia di Al BANO e Romina Power ha deciso : la sua scelta è stata molto apprezzata in famiglia - ma quei dettagli sul rapporto con i figli della Lecciso… : Ricordate Romina Carrisi Power?La figlia di AlBano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha parlato a 360 gradi della sua vita. Romina – dopo aver compiuto 30 anni – ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione e di occuparsi dell’export dei vini delle Tenute Al Bano Carrisi. La Carrisi è dunque tornata a vivere in Italia, dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles. La figlia di ...

Romina Carrisi - la figlia di AlBANO e Romina : il nuovo lavoro e altre news : Romina Carrisi Jr, parla la figlia di Albano e Romina: che lavoro fa, il ricordo di Ylenia e il rapporto con i figli di Loredana Lecciso Dopo diversi anni di silenzio, Romina Carrisi Power è tornata a parlare. La figlia di Albano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale […] L'articolo Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina: il nuovo lavoro e altre news proviene da Gossip e ...