Agnelli e Buffon | la Juve non ci sta | Non si rovina così un' impresa

Agnelli : 'Buffon mi fa dispiacere - migliaia di squadre sotto la Juve' : 'Buffon fa parte della squadra, quindi dispiace'. Così Andrea Agnelli a Sky Sport da Madrid: 'Rimane la dimensione della partita, che certifica il valore internazionale della Juventus. Ci sono 2-3 squadre sopra a noi, compreso Real, altre 2-3 alla pari e migliaia sotto'.

Juventus - Marotta glissa sul futuro di Buffon : 'Ne parlerà con Agnelli' : Buffon ? Del suo futuro parlerà con Agnelli ". Così B eppe Marotta, amministratore delegato della Juventus , ha dribblato le domande sul futuro del portiere. Presente alla consegna del premio "...

Juventus - lite per il rinnovo di Buffon?/ Dagospia : Agnelli fa infuriare il portiere - Allegri terzo incomodo : Juventus, lite per il rinnovo di Buffon? Dagospia: Agnelli fa infuriare il portiere, Allegri terzo incomodo. Le ultime notizie sul futuro del capitano bianconero(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:06:00 GMT)

Gianluigi Buffon tra ritiro e futuro : 'Valuterò con Agnelli. Il record di Maldini non è un problema' : futuro? Ancora calcio "Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per ...

Buffon : 'Futuro? Con Agnelli faremo la scelta migliore' : 'Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per pensare e decidere su ...