AGI ha stretto una partership con Contently per offrire soluzioni innovative

agi

(Di giovedì 12 aprile 2018) Agi Agenzia Italia - storica agenzia di stampa italiana che dal 1950 affianca con i suoi notiziari il mondo editoriale, istituzionale, economico ed industriale italiano- e Contently - azienda americana specializzata in tecnologie per il marketing che aiuta aziende di tutto il mondo a gestire i contenuti in modo efficace - sigleranno un accordo di partnership per lanciare sul mercato italianosoluzioni di content marketing per gestire produzione di contenuti professionali, flussi di lavoro centralizzati e garantire una distribuzione ottimizzata. "È da quando abbiamo aperto la prima sede a Londra nel 2016 che siamo interessati a sondare il mercato EMEA e a rafforzare la nostra presenza nella regione", ha affermato Joe Coleman, cofondatore e AD di Contently. "La partnership con Agi è coerente con le nostre radici di media company tecnologica ...