Accordo Lega-M5s | Salvini vicino a Di Maio Governo e posti | il caso Giorgetti fa

Lega-M5S - aria di pre- Accordo prima delle seconde consultazioni | : Salvini, Berlusconi e Meloni saliranno insieme nel pomeriggio dopo il Pd. Intanto l’M5S ha nominato il comitato per il “contratto di governo”

Martina : dialogo M5s è solo retorica - in pratica Accordo con Lega : Roma, 11 apr. , askanews, 'La retorica del M5s è dialoghiamo. La pratica è stata un'altra: la sistematica costruzione di intese con il centrodestra per occupare tutti gli spazi operativi delle ...

Commissione speciale - Accordo Lega-M5S : 15.32 accordo Lega-M5S per la presidenza della Commissione speciale della Camera per i provvedimenti urgenti, tra cui il Def. "Di Maio e Salvini si sono sentiti al telefono e con spirito di collaborazione, per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della Commissione speciale il deputato della Lega Molteni". Lo rende noto l'ufficio stampa della Lega.