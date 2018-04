AC Milano - L' ex pilota Ivan Capelli non si ricandida alla presidenza

quattroruote

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il presidente dellAutomobile Club, l'ex, non si candiderà per la rielezione. "In riferimento alle prossime elezioni per ladellAutomobile Club2018-2022, in qualità di presidente in carica, desidero informare tutti gli associati che ho deciso di nonrmi", ha fatto sapere in nota ufficiale. "Sono stati quattro anni intensi, in cui abbiamo lavorato con impegno e determinazione per raggiungere traguardi importanti, primo fra tutti, ma non solo, il rinnovo del Gran Premio dItalia di F.1utodromo di Monza".I ringraziamenti. "Lattività di presidente di ACnon è mai stata per me unattività secondaria: ho affrontato lincarico con grande dedizione, consapevole dellimportanza che questa posizione rivestiva, per permetteredi riaffermarsi fra le istituzioni del territorio e ritornare ad avere il ...