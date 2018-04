AC Milano - L'ex pilota Ivan Capelli non si ricandida alla presidenza : Il presidente dellAutomobile Club Milano, L'ex pilota Ivan Capelli, non si candiderà per la rielezione. "In riferimento alle prossime elezioni per la presidenza dellAutomobile Club Milano 2018-2022, in qualità di presidente in carica, desidero informare tutti gli associati che ho deciso di non ricandidarmi", ha fatto sapere in nota ufficiale. "Sono stati quattro anni intensi, in cui abbiamo lavorato con impegno e determinazione ...