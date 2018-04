A San Marino adesso spunta il filo rosso tra Link e Siulp

TV - Rai1 : a “Paesi che vai” alla scoperta di San Marino : “Paesi che vai”, programma ideato e condotto da Livio Leonardi, in onda su Rai1 alle 9.40, domenica 8 apprile arriva sul monte Titano, a San Marino, nella Repubblica più antica del mondo tra quelle tuttora esistenti, sulle tracce dei capitani Reggenti che da quasi un millennio reggono le sorti di questo piccolo Stato. Il conduttore racconterà la leggenda della fondazione del borgo ad opera di San Marino, un tagliapietre esule dalmata ...

Baseball - IBL 2018 : colpo di mercato del T&A San Marino. Arriva Chris Colabello! : Colpaccio del T&A San Marino. Alle porte dell’Italian Softball League 2018 la compagine sammarinese si assicura le prestazioni di Chris Colabello! 34enne italoamericano di Framingham (Massachussetts), cresciuto a Rimini, vanta diverse presenze con la nazionale italiana. Debutta in MLB con i Twins nel 2013, diventa protagonista dei Toronto Blue Jays nel 2015. Colabello aveva firmato nel 2017 un contratto con la franchigia di minor ...

Le chat segrete del caso Link e lo strano conto a San Marino : I primi a prendere la parola sono i vertici della Polizia, che con una lettera al Giornale fanno sapere che 'le uniche convenzioni attualmente vigenti tra Polizia di Stato e mondo universitario, sono ...

San Marino - diventa Capo di Stato a 27 anni : Matteo Ciacci è il più giovane al mondo : L'età minima per diventare Reggente è di 25 anni e Matteo, che crede da sempre nell'esempio della politica per i giovani, non nasconde la sua soddisfazione: 'Questo è un segnale importante, spesso si ...

San Marino avrà il capo di Stato più giovane al mondo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

San Marino - capo di stato più giovane mondo : Dal prossimo primo aprile la Repubblica di San Marino sarà guidata, come Capitano Reggente, da un uomo di 27 anni, Matteo Ciacci, che potrà 'fregia...

San Marino - a 27 anni diventa Capo di Stato : Matteo Ciacci è il più giovane al mondo : Classe 1990, si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Urbino: "Se i ragazzi s'impegnano possono farcela"

"Così il sottomarino San Juan spiava le coste delle Falkland" : La scomparsa del sottomarino Ara San Juan nelle acque dell'Argentina si arricchise di un nuovo retroscena. A quanto pare il sommergibile di fatto si trovava in missione con due obiettivi chiari: il ...

San Marino vuole diventare uno dei primi Smart Country del mondo : Siglata una partnership tra Repubblica di San Marino e il colosso cinese Zte per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazioni fisse e mobili. Obiettivo: sviluppare infrastrutture ad alta ...

San Marino - Titano investe su reti 'mobile' e fibra ottica 'di Stato' - : 'Vogliamo essere uno dei primi Paesi al mondo- sottolinea Zafferani- a poter offrire 5G a imprese e cittadini'. Di fatto 'con questa nuova rete e infrastruttura- conferma poi Kun, l'ad di Zte- ...

San MARINO/ Savorelli : sono stato defenestrato. Il sistema bancario è ancora a rischio : Intervistato dal Corriere della Sera, Lorenzo Savorelli racconta di essere stato "defenestrato", dopo meno di un anno mezzo, dalla Banca centrale di San MARINO(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 18:53:00 GMT)

Biglietti Moto GP Misano 2018 Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini : Biglietti Moto GP Misano 2018. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini torna al circuito Simoncelli di Misano Adriatico il 7, 8 e 9 settembre 2018 dove tutto è già pronto per far scendere in pista i migliori centauri del mondo. A questo si aggiunge il Grande successo del palinsesto di The Riders’ Land Experience, che quest’anno ha in programma 35 eventi sparsi sul territorio che saranno riproposti con ulteriori novità ...

110 anni di Inter - francobollo celebrativo di San Marino : 110 anni Inter– La Repubblica di San Marino celebra i 110 anni di vita dell’Inter con un francobollo da due euro che sarà emesso il 13 marzo prossimo. La vignetta del francobollo – resa nota oggi – riporta il logo ufficiale dei 110 anni del ”F. C. Internazionale Milano” e sullo sfondo il biscione visconteo, simbolo della citta’ di Milano e della squadra neroazzurra. La societa’ – ricorda ...

Elezioni - ombra di brogli : "Da San Marino stock di voti falsi per la sinistra" : L'ombra dei brogli si abbatte , anche, sulle ultime Elezioni. Sarebbero 600 infatti le schede elettorali contraffatte che, partite da San Marino, sarebbero arrivate a Roma per 'modificare' l'esito del ...