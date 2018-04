A chi serve un governo? Non certo ai privilegiati

Di Maio : fiducioso per il governo | Franceschini : non basta assistere - serve una fase nuova : Di Maio: fiducioso per il governo | Franceschini: non basta assistere, serve una fase nuova Il segretario Pd Martina: “Non siamo indifferenti a quanto accade ma dico no alla logica M5s” Continua a leggere

chiellini : 'Juventus - serve un segnale : a Madrid con una sana follia' : TORINO - La Juventus non vuole lasciare nulla di intentato e si sforza di credere alla rimonta 'impossibile', mercoledì sera al 'Bernabeu' dove cercherà di ribaltare il 3-0 incassato dal Real Madrid ...

La molteplice reazione del Pd a Di Maio. Franceschini : "Ora serve riflettere". Orfini e Rosato : "Non si cambia linea" : La reazione del Pd all'apertura fatta da Luigi Di Maio ("sotterriamo l'ascia di guerra") è duplice. Da una parte c'è chi, come i renziani Ettore Rosato e Matteo Orfini, chiude a ogni ipotesi di dialogo; e chi, come Dario Franceschini, lascia la porta aperta.Quest'ultimo ha commentato su twitter l'intervista del leader del M5S: "Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito ...

Roma - si aprono 90 voragini ogni anno e 250mila persone sono a rischio alluvione ‘Sistemare sottosuolo? Serve un miliardo’ : Ci vorrebbero 100 milioni di euro l’anno (circa 1 miliardo in dieci anni) per mettere in sicurezza la Capitale d’Italia dal rischio idrogeologico. Tutto ciò, per garantire l’incolumità dei circa 500mila Romani che vivono sia in aree a rischio alluvione – a causa delle sempre più frequenti piene del Tevere – sia nei quartieri del quadrante sud-est dove si registrano la maggior parte delle 90 voragini che si aprono ogni anno nelle ...

Governo ai supplementari. Mattarella : 'Non c'è una maggioranza - serve altro tempo'. Di Maio chiude a FI : Dal primo giro di consultazioni non sono emerse intese. Il leader dei 5 Stelle ha riproposto il 'contratto di Governo' a Lega e Pd. I dem hanno confermato la linea dell'opposizione -

Giro dei Paesi Baschi 2018 : Vincenzo Nibali si ritira per un foruncolo. Osserverà due giorni di riposo completo : Vincenzo Nibali alza bandiera bianca e si ritira dal Giro dei Paesi Baschi. Il corridore siciliano non si presenterà al via della tappa odierna, la Vitoria-Eibar di 164,7 km, per via di un’infezione al perineo. Il capitano del team Bahrain-Merida, infatti, soffre da giorni per la presenza di un grosso foruncolo, sorto in seguito al Fiandre, proprio nella zona con cui poggia sul sellino. Nibali sta già effettuando una cura a base di ...

La monocultura colpisce ancora : un fungo distrugge le banane. E l'agrochimica non serve : ... alimentari e agroambientali all'Università di Pisa, ritiene che 'il danno non sarebbe solo per il commercio, ma anche per l'economia e la sussistenza delle popolazioni impegnate nella coltivazione: ...

Germania è la più ricca di riserve auree e può lasciare Ue per tutelarsi. Italia rischia : La Germania naviga sempre più nell'oro, ricca come non mai. Ed è pronta anche all'uscita dell'euro per portare avanti il suo modello di dominio ai danni di tutti, Italia in primis.

Governo - Mattarella : «Serve un'intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il nulla di fatto, al termine questo primo giro di consultazioni, era scontato. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha incontrato le deLegazioni di tutte le forze politiche presenti in ...

Governo - Mattarella : «Serve un’intesa ma non ci sono ancora le condizioni» Di Maio sfida Pd e Lega : «Contratto alla tedesca con chi ci sta» : Il leader pentastellato: «Nessun veto sugli altri ma accordo possibile solo con uno di loro». Il Pd si chiama fuori, Berlusconi dice no ad accordi con «populisti e pauperisti»

Ambiente : 700.000 euro dalla Regione Toscana a parchi e riserve : Ammontano a 700mila euro le risorse che per il 2018 la Regione Toscana ha deciso di stanziare per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Lo stabilisce il Documento operativo annuale approvato nell’ultima Giunta, in cui è racchiusa tutta la programmazione per i parchi e le riserve e la biodiversita’, ricchezze della Toscana, per questo anno. “Anche il patrimonio naturalistico ha il suo ...