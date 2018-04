A casa 200 kg di lettere mai consegnate | arrestato postino infedele

A casa 200 kg di lettere mai consegnate - arrestato portalettere "infedele" : I carabinieri della stazione di Garbagnate Milanese hanno tratto in arresto un cinquantaduenne italiano, già noto alla Giustizia, poiché ritenuto responsabile di evasione, appropriazione indebita e sottrazione di corrispondenza....

Postino nascondeva in casa 200 chili di lettere - arrestato : Postino nascondeva in casa 200 chili di lettere, arrestato È accaduto a Garbagnate Milanese. L'uomo era ai domiciliari per reati contro il patrimonio ma i Carabinieri lo hanno sorpreso in strada. La perquisizione della sua abitazione ha portato al rinvenimento del "bottino" Parole chiave: ...

Lutto in casa Inter : se ne va Pierluigi Casiraghi - nel club dal 2000 - e con tante 'scoperte' alle spalle - : ... ma prima di tutto è stato un faro, una guida, un'ispirazione per chi lavorava in un club che centodieci anni fa è stato fondato da uomini come lui, operosi, orgogliosi e aperti al mondo. Aveva un ...

Rocco casalino M5s - falso master nel curriculum?/ Lui si difende : 'Non ce l'ho messo io - nel 2000 ero al GF' : Rocco Casalino M5s, falso master nel curriculum? Sul profilo Linkedin , e non solo, spunta un master in economia negli Usa. Lui nega di averlo mai inse

Roma - vince casa e 200mila euro alla lotteria : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – E’ rimasto fedele ai ‘suoi’ numeri e questa volta gli hanno portato fortuna. E’ un pensionato di Roma il vincitore del concorso ‘Vincicasa’ che, grazie ad una giocata di appena 2 euro, lo scorso 1 febbraio si è accaparrato una casa e 200mila euro. “Ancora non ci credo!”, ha commentato il fortunato vincitore, raccontando che “quando ho verificato i numeri, ci ...

casalinga gioca e vince 200mila e una casa : "E' un'emozione fortissima" : Si fa chiamare "la principessa Sissi" la donna che ha indovinato la combinazione vincente del concorso "Vincicasa" e si è aggiudicata il premio da 500mila euro da utilizzare per l'acquisto di uno o...