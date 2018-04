A 82 anni si laurea a Macerata in filosofia | Volevo scoprire dov’è finita mia

Modena - Italo a 82 anni si laurea in filosofia : «Volevo scoprire dov'è finita mia moglie morta» : All'attempato meccanico dei trattori si apre un mondo, che lui reinterpreta a suo modo: «Aristotele e Platone? Un dualismo che a me ha ricordato quello tra Coppi e Bartali. Bartali, che fu partigiano ...

Studentessa suicida a Napoli : si chiamava Giada - 26 anni. «Familiari giunti per la laurea - ma lei non aveva finito gli esami» : Choc all'università di Napoli, dove una Studentessa di 26 anni, Giada Di Filippo, originaria di Sesto Campano (Isernia), si è tolta la vita lanciandosi dal tetto di...

Muore un mese dopo la laurea : la tragedia di Pasquetta di Carla - morta a 26 anni : L’incidente tra Marina di Ragusa e Playa Grande. Ferito il fidanzato alla guida della moto. Oggi i funerali della 26enne a Comiso.Continua a leggere

Roberto Fico - 44 anni - è presidente della Camera : laureato a Trieste : Roberto Fico ha vissuto, studiato e si è laureato a Trieste in Scienza della Comunicazione. Per Fico, la presidenza della Camera, rappresenterebbe una rivincita, dal momento che nel 2013 è stato ...