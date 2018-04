8 star della musica che hanno scelto di fare una residency a Las Vegas

“Che tragedia”. Musica di nuovo in lutto per la morte della star - a soli 36 anni. A dare l’annuncio della sua scomparsa - accorati - gli altri membri della band : Una notizia che ha sconvolto il mondo della Musica, una morte orribile arrivata a soli 36 anni e dietro la quale ora stanno indagando gli investigatori, ancora dubbiosi sulle reali circostanza dell’accaduto. Un volo incredibile, giù da un balcone, poi lo schianto violento al suo che non ha lasciato scampo. Inutile l’arrivo dei soccorritori, allertati prontamente dai testimoni che si sono trovati di fronte l’agghiacciante ...

Lo sfogo della Dalla Chiesa : "Non ho più ruolo per stare male per Fabrizio" : Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi. L'ex moglie del conduttore in un'intervista al settimanale Chi spiega il suo dolore e torna sulle polemiche che l'hanno vista protagonista negli ...

Lo sfogo della Dalla Chiesa : "Non più ho ruolo per stare male per Fabrizio" : Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi. L'ex moglie del conduttore in un'intervista al settimanale Chi spiega il suo dolore e torna sulle polemiche che l'hanno vista protagonista negli ...

Topolino e la sfida della leggibilità per conquistare i "nati mobili" : «Ridare il gusto delle carta che diventa fonte di sorpresa e curiosità, rilanciare l'esperienza delle pagine da toccare e in cui immergersi, far capire che il mondo è uno spazio da esplorare e che la ...

Dai 3 milioni di streaming all'album su Kickstarter : sogni - e passioni - della pianista Olivia Belli : La Belli, pianista e compositrice italiana, fermana d'adozione , fondatrice del festival Perpianosolo Meeting, con i suoi precedenti 4 album ha ottenuto su Spotify oltre 3 milioni di streaming in ...

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...

“È sbocciata”. La figlia vip incanta il web : insieme alla mamma - eccola prendersi le luci della ribalta a soli 14 anni. E in tanti già scommettono su un suo futuro da star : I figli dei vip dello spettacolo, soprattutto di quelli con la V maiuscola, sono da sempre argomento di discussione continua tra i fan. Impossibile passare inosservati, d’altronde, quando si sfoggiano certi cognomi sulla carta d’identità. E altrettanto difficilissimo trovare una propria strada nel mondo dello spettacolo senza dover fare costantemente i conti con il peso di genitori molto ingombranti, alle volte troppo. Tra chi ...

Si chiama Helperbit la startup italiana della cripto-beneficenza : Tre centinaia di applicazioni possibili, una startup italiana ha deciso di usare la blockchain per la beneficenza. Helperbit permette di effettuare donazioni in criprovaluta riducendo gli intermediari, tracciando i flussi economici e monitorando il loro utilizzo. L'idea è tra le 19 finaliste che si giocheranno (a Milano dall’11 al 13 aprile) la Global Social Venture Competition, il concorso riservato ai progetti di impresa a ...

Ciclismo - Parigi-Roubaix : l'assurda caduta di un ciclista della Movistar - solo soletto ruzzola fuori strada... [VIDEO] : Parigi-Roubaix, il ciclista della Movistar Oliver Naesen, si è reso protagonista di una caduta davvero strana Parigi-Roubaix che entra nel vivo in questo pomeriggio domenicale. Un pomeriggio non ...

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...

Biglietti Atalanta-Inter (14 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Sabato 14 aprile si giocherà Atalanta-Inter, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena una partita con vista sull’Europa: i padroni di casa sono in piena corsa per un posto nella prossima Europa League, gli ospiti andranno a caccia di una vittoria fondamentale in ottica Champions League. La Dea va a caccia del colpaccio contro i meneghini che se la devono vedere nella lotta a ...

Biglietti Milan-Napoli (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 la Scala del calcio sarà teatro di una sfida di grande tradizione della nostra Serie A: Milan-Napoli, valida per la 32esima giornata del torneo nazionale. Gli uomini di Maurizio Sarri si presentano a San Siro con tanta voglia di far bene e con un unico risultato a disposizione per sperare ancora nel sogno “Scudetto”: la vittoria. La Juventus corre ad alta velocità e l’unico modo per tenere il ...

L'altolà della Lega : "Niente accordi con chi aiuta Maura Forte a restare a galla" : 'Di fronte a questa schizofrenia politica - è la conclusione - probabilmente frutto di pessimi consigli all'interno della sua giunta, la cosa migliore per Vercelli è che Maura Forte vada a casa, non ...

Biglietti Torino-Inter (8 aprile) : come acquistare i tickets della 31ma giornata di Serie A : Domenica 8 aprile alle ore 12.30 lo Stadio Olimpico di Torino sarà teatro del “Lunch match” tra Torino e Inter, valido per il 31° turno di Serie A. Una sfida decisamente interessante quella sul rettangolo di gioco piemontese. I granata, reduci dal rotondo successo di Cagliari, si presentano davanti al proprio pubblico per centrare il meglio possibile ed avvicinarsi alla zona Europa League. Gli uomini di Mazzarri hanno ben ...