12 18 aprile 2018

Pronostici Liga 13-14-15 aprile 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 13 Aprile 2018, si apriranno le danze della 32esima giornata di Liga con la sfida valevole per l’Europa League fra Girona e Betis, pronte a darsi battaglia alle ore 21:00. In testa alla classifica troviamo sempre il Barcellona, il quale detiene ben 11 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid, secondo. In terza posizione invece, c’è il Valencia che detiene un punto dal Real Madrid, ma c’è una gran bagarre ...

Ascolti tv ieri - Poli opposti vs Real Madrid – Juventus | Auditel 11 aprile 2018 : Ascolti tv di ieri, 11 aprile 2018. Canale 5 avrà conquistato il primo gradino del podio Auditel con la messa in onda della Champions League (Real Madrid vs Juventus) o la commedia trasmessa su Rai 1 “Poli opposti” sarà entrata nelle case di molti più italiani? Scopriamolo assieme durante la lettura di questo articolo. Ascolti tv ieri, 11 aprile -dati a disposizione dalle ore 10.00 RAI 1. Un terapista di coppia (appena divorziato) ed ...

Ascolti TV | Mercoledì 11 aprile 2018. Boom Champions : 10 - 9 mln per Real Madrid-Juve (39.1%) : Real Madrid-Juventus: Cristiano Ronaldo Su Rai1 il film Poli Opposti in prima visione ha conquistato 2.898.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Canale 5 la partita di Champions League Real Madrid-Juventus ha raccolto davanti al video 10.925.000 spettatori pari al 39.1% di share. Su Rai2 la fiction Il Cacciatore ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi ...

LA SCONOSCIUTA/ Su Iris il film di Giuseppe Tornatore (oggi - 12 aprile 2018) : La SCONOSCIUTA, il film in onda su Iris oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Ksenia Rappoport e Michele Placido alla regia Giuseppe Tornatore. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:58:00 GMT)

CRUSH/ Su Rai 4 il film con Lucas Till e Caitriona Balfe (oggi - 12 aprile 2018) : CRUSH, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Lucas Till, Crystal Reed, Sarah Bolger, Caitriona Balfe, alla regia Malik Bader. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:57:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 | Puntata 12 aprile 2018 | In diretta dalle ore 21 : 20 : The Voice of Italy 2018 è il talent show condotto da Costantino Della Gherardesca, con J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia nel ruolo di coach, in onda su Rai 2, ogni giovedì in prima serata.The Voice of Italy 2018 | Puntata 12 aprile 2018 | Anticipazioniprosegui la letturaThe Voice of Italy 2018 | Puntata 12 aprile 2018 | In diretta dalle ore 21:20 pubblicato su TVBlog.it 12 aprile 2018 09:12.

TRUE JUSTICE : REAZIONE VIOLENTA/ Su Cielo il film con Steven Seagal (oggi - 12 aprile 2018) : TRUE JUSTICE - REAZIONE VIOLENTA, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Steven Segal, Tanaya Beatty, alla regia Lauro Chartrand. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:28:00 GMT)

ANNIE PARKER/ Su Rai Movie il film con Samantha Morton e Helen Hunt (oggi - 12 aprile 2018) : ANNIE PARKER, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Aaron Paul, Helen Hunt, Maggie Grace, alla regia Steven Bernstein. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:27:00 GMT)

UN AMORE SENZA FINE/ Su Canale 5 il film con Alex Pettyfer (oggi - 12 aprile 2018) : Un AMORE SENZA FINE, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Gabriella Wilde, Bruce Greenwood e Alex Pettyfer, alla regia Shana Feste. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:23:00 GMT)

Pronostici Ligue 1 - 13-14-15 aprile 2018 : Consigli Scommesse 33^ Giornata : Venerdi 13 Aprile 2018, la Ligue 1 scenderà in campo con gli anticipi valevoli per la 33esima Giornata. Per quanto riguarda la prima posizione il discorso è terminato da un pezzo, ma non possiamo dire lo stesso per le altre posizioni di vertice e anche per gli ultimi posti valevoli per l’Europa League. Anche in zona retrocessione, c’è ancora tanto per il quale lottare. Analizziamo insieme i Pronostici Ligue 1 di ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : giovedì 12 aprile. Programma - orari e tv : ProgrammaZIONE TV Le batterie del mattino e le finali del pomeriggio saranno coperte da RaiSport HD in diretta e in streaming sul portale di RaiSport. In più, OASport offrirà le ormai canoniche ...

Oroscopo del giorno oggi Giovedì 12 aprile 2018 : Oroscopo del giorno oggi Giovedì 12 Aprile 2018. Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo del giorno oggi Giovedì 12 Aprile 2018 Oroscopo di oggi Ariete Certo non si può dire che sia un periodo in cui le novità cadranno dal cielo copiose anzi potrebbe davvero essere una giornata fin troppo monotona e senza alcuno scossone. Domani magari andrà ...

DON MATTEO 11/ Anticipazioni del 12 aprile 2018 : Anna sceglierà Giovanni? : Don MATTEO 11, Anticipazioni del 12 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il ritorno di Giovanni mette di nuovo in crisi Anna. Chi sceglierà fra i due contendenti?(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:43:00 GMT)

Appuntamenti e scadenze del 12 aprile 2018 : Giovedì 12/04/2018 Appuntamenti : BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria dell'8 marzo OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Titoli di Stato : ...