1 mln studenti in meno tra 10 anni

Ryanair : 100 mila prenotazioni con Erasmus - per studenti risparmio 3 - 3 mln : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – Sono oltre 100.000 le prenotazioni effettuate dall’Erasmus Student Network (ESN) sulla piattaforma esclusiva dedicata di Ryanair. Parte del programma “Always Getting Better” della compagnia low cost irlandese, questa partnership offre agli studenti Erasmus una piattaforma di prenotazione a loro dedicata dove dispongono di sconti sui voli del 15% sul sito web Ryanair.com e di un bagaglio da stiva ...