Zuckerberg vs Senato USA | vince il Ceo di Facebook ai punti

Ci dice dove ha dormito?. Senatore smaschera Zuckerberg : È una bttuta del Senatore democratico Dick Durbin quella che rimarrà come uno dei momenti più interessanti della lunga audizione di Mark Zuckerberg davanti alla commissione riunita dal Congresso statunitense.Arrivato a Washington per rispondere delle accuse avanzate a Facebook, soprattutto dopo lo scandalo emerso per l'utilizzo dei dati fatto dalla società Cambridge Analytica, il fondatore del social si è sentito rivolgere una domanda che forse ...

FACEBOOK - Zuckerberg AL CONGRESSO USA/ Il CEO all'audizione al Senato : vola il titolo in borsa : FACEBOOK, ZUCKERBERG al CONGRESSO Usa: il CEO del noto social network all'audizione al Senato ha risposto sullo scandalo dati Cambridge Analytica, ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:16:00 GMT)

Facebook - Zuckerberg al Congresso Usa/ Il CEO all'audizione al Senato : "Più regole per tutelare utenza" : Facebook, Zuckerberg al Congresso Usa: il CEO del noto social network all'audizione al Senato ha risposto sullo scandalo dati Cambridge Analytica, ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:14:00 GMT)

L' "aiuto" segreto che Zuckerberg ha avuto durante l'audizione al Senato : Mark Zuckerberg bersagliato di domande per cinque ore davanti le Commissioni Giustizia e Commercio del Senato USA. Nel corso della lunga audizione, il CEO di Facebook ha assorbito le critiche e cercato di evitare scivoloni, ma un dettaglio non è sfuggito all'occhio degli osservatori più curiosi: il cuscino alto ben più di 10 centimetri su cui Zuckerberg sedeva. A riportare la curiosa notizia è stato il Daily ...

Il mea culpa di mister Facebook in Senato - Zuckerberg : «Ho fatto tanti errori. Ora taglia anti-abusi» : NEW YORK La giornata di ieri è stata forse tra le più simboliche nella storia di Facebook. Non solo perché Mark Zuckerberg è salito per la prima volta a Capitol Hill, in...

Mark Zuckerberg - scandalo Facebook : il fondatore compare davanti al Senato degli Stati Uniti - : Il fondatore di Facebook è stato chiamato a rispondere alle diverse domande da parte di 44 Senatori sia democratici che repubblicani, una sorta di interrogatorio trasmessa in diretta streaming. Mark ...

Zuckerberg al Senato - fare domande è più facile che fare leggi : “Può darmi una definizione di hate speech?” Qual è il limite tra essere neutrali e permettere contenuti non appropriati? Durante l’audizione al Senato, accanto alle domande più tecniche su Cambridge Analytica e Russiagate, i Senatori pongono Mark Zuckerberg di fronte a questioni estremamente filosofiche. Il ceo risponde come può, secondo uno schema provato e riprovato con il suo team legale. Può sicuramente essere interessante avere ...

Scandalo Facebook - le scuse di Zuckerberg al Senato : "Ho sbagliato" : Così teso, in pubblico, non l'aveva mai visto nessuno. Mark Zuckerberg è entrato per la prima volta al Congresso, mentre fuori centinaia di persone protestavano contro Facebook, il colosso tech globale sotto accusa...

Mark Zuckerberg al Senato : Mark Zuckerberg contro 44 Senatori. Il ceo di Facebook arriva nella sala dell’audizione del Senato, gremita di fotografi e giornalisti, in un completo blu che non passa inosservato. È teso, gli occhi sbarrati. I fotografi lo accerchiano. La sua memoria difensiva era già nota, Zuckerberg è pronto a scusarsi e mostrare i passi che la sua azienda è pronta a compiere. Il 33enne non è mai stato brillante in pubblico e non lo è neanche davanti ai ...

Mark Zuckerberg scuse al senato USA/ “L’errore di Facebook con Cambridge Analytica è solo colpa mia” : Mark Zuckerberg scuse al senato USA: “L’errore di Facebook con Cambridge Analytica è solo colpa mia”. Fa mea culpa il numero uno del noto social network(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:24:00 GMT)

Facebook - Zuckerberg a Senato Usa : “Ho fatto un errore - mi dispiace” : “È stato un mio errore, ho sbagliato e mi dispiace”. La maratona di due giorni al Congresso americano del fondatore di Facebook Marck Zuckerberg inizia con le scuse per lo scandalo Cambridge Analytica: “Ci hanno detto che avevano cancellato e smesso di usare i nostri dati. Credergli è stato chiaramente un errore, avremmo dovuto controllare”. In audizione davanti alla commissione commercio commercio del Senato degli Stati ...

Tra scuse e incertezze - Zuckerberg parla al Senato Usa sul caso Facebook - Cambridge Analytica : Teso, nervoso, senza felpa ma con una giacca blu e una cravatta violacea, Zuckerberg alla fine è arrivato al suo giorno più difficile. L’audizione alla Commissione Commercio del Senato americano per lo scandalo Cambridge Analytica è ancora in corso, ma non sembra davvero una visita di cortesia. Il Senatore John Thune, a un certo punto, ha fatto cen...

Facebook : Zuckerberg al Senato - 'mi dispiace' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Facebook - Zuckerberg parla al Senato Usa : «Gravi errori - diventeremo come poliziotti» L’intervento in diretta video : Il numero uno di Facebook risponde alle domande delle commissioni commercio e giustizia. E le azioni del social media chiudono in forte rialzo a Wall Street