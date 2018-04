Zuckerberg | violati anche i miei dati Rimosso il numero uno di Cambridge Analytica

Cambridge Analytica - Zuckerberg 'Facebook ha responsabilità sui contenuti - violati anche i miei dati' : Lo stesso ' Zuckerberg ha ammesso che siamo il posto migliore al mondo in termini di protezione dei diritti alla privacy', ha ricordato la commissaria ringraziando, ringraziando tra l'altro il Ceo di ...

Facebook : 87 milioni gli account violati. Le diverse verità di Zuckerberg : Lo scandalo Cambridge Analytica si allarga, come scrivono oggi i media in rete, ma sarebbe più corretto dire che si stanno delineando correttamente i fattori che hanno portato Facebook sull’orlo del baratro e mettono ancora più in evidenza quante bugie o mezze verità ha detto, dice e continuerà a dire il CEO Mark Zuckerberg. Continuerà a farlo perché la verità significherebbe la dare il colpo di grazia alla sua azienda. Facebook, la ...