Zuckerberg | anche i miei dati vittima di Cambridge Analytica Ora nuove regole

Zuckerberg : violati anche i miei dati. Rimosso il numero uno di Cambridge Analytica : Marck Zuckerberg torna a Capitoll Hill per riferire alla Camera dei Rappresentanti circa lo scandalo Cambridge Analytica e non fa altro che ripetere ciò che ha detto alle commissioni...

Scandalo Facebook - Zuckerberg : anche miei dati a Cambridge Analytica - : Secondo giorno di audizione al Congresso per il fondatore del social network, questa volta alla Camera. Ha rivelato che tra le informazioni personali violate ci sono anche le sue. Ha aggiunto: "...

Scandalo Facebook - Zuckerberg : anche miei dati a Cambridge Analytica - : Secondo giorno di audizione al Congresso per il fondatore del social network, questa volta alla Camera. Ha rivelato che tra le informazioni personali violate ci sono anche le sue. Ha aggiunto: "...

Mark Zuckerberg : "Cambridge Analytica violò anche i miei dati" : Il fondatore e Ceo di Facebook Mark Zuckerberg ha rivelato durante l'audizione alla Camera Usa che anche i suoi dati sul social network erano fra quelli acquisiti da Cambridge Analytica. Lo ha affermato rispondendo a domande della deputata democratica della California Anna Eshoo."Credo che sia inevitabile la necessità di alcune regole, ma bisogna fare attenzione". Ha poi spiegato il ceo di Facebook rispondendo a domande dei deputati sulla ...

Cambridge Analytica - Zuckerberg 'Facebook ha responsabilità sui contenuti - violati anche i miei dati' : Lo stesso 'Zuckerberg ha ammesso che siamo il posto migliore al mondo in termini di protezione dei diritti alla privacy', ha ricordato la commissaria ringraziando, ringraziando tra l'altro il Ceo di ...

Se anche Zuckerberg vende azioni Facebook : Tra chi ha venduto in queste settimane il titolo Facebook portandolo ai minimi da nove mesi c’è l’ultima persona da cui ci si aspetterebbe un simile comportamento: il numero uno...

Il grande rifiuto di Zuckerberg : non si presenterà al Parlamento Gb. E il Congresso Usa vuole sentire anche Google e Twitter : Mark Zuckerberg ha detto no: il patron di Facebook non si presenterà di fronte ai deputati britannici della commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo...

Zuckerberg - il grande No : si rifiuta di presentarsi al Parlamento Gb. E il Congresso Usa vuole sentire anche Google e Twitter : Mark Zuckerberg ha detto no: il patron di Facebook non si presenterà di fronte ai deputati britannici della commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo...

Mark Zuckerberg sarà ascoltato anche al Senato dopo lo scandalo di Cambridge Analytica : anche la Commissione Commercio del Senato Usa, dopo quella della Camera dei Rappresentanti, ha annunciato che convocherà il ceo di Facebook Mark Zuckerberg per testimoniare dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, la società che ha ottenuto impropriamente dati su 50 milioni di utenti di Fb e che è stata usata da Trump durante le presidenziali."Crediamo che la testimonianza di Zuckerberg sia necessaria per ottenere una ...

Zuckerberg si prende la colpa e lancia l'allarme : "Vogliono influenzare anche le prossime elezioni" : "Sono sicuro che qualcuno ci stia provando", ha detto il fondatore di Facebook in un'intervista alla Cnn, nella notte italiana. "Sono sicuro che c'è una seconda versione di tutto quello che è stato lo sforzo russo nel 2016, sono sicuro che ci stanno lavorando", ha insistito Zuckerberg. Intanto in California scatta la prima class action

Facebook nella bufera<br>Anche il Parlamento Ue convoca Zuckerberg : Martedì 20 marzo 2018 - Il titolo di Facebook in Borsa continua a crollare e oggi trascina con sé anche gli altri social network: Twitter ha perso il 9,68%, Snapchat il 3,6%. La creatura di Mark Zuckerberg anche oggi perde oltre il 5% in seguito allo scandalo Cambridge Analytica e alle inchieste partite nei suoi confronti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Ora anche il Parlamento Ue vuole sentirlo.La Commissione parlamentare britannica su ...

Cambridge Analytica - Zuckerberg convocato dal Parlamento britannico. E anche Bruxelles lo invita : La Commissione parlamentare britannica sulla Cultura, i Media e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per un'audizione sullo scandalo relativo all'abuso dei dati di milioni di...