Zuckerberg al Congresso | «Anche i miei dati violati da Cambridge Analytica» Video Il 1°

Cosa c'è scritto negli appunti segreti di Zuckerberg al Congresso : In pratica l'indicazione qua sembra essere di stare sul vago, e non ci sono conferme del fatto che Facebook voglia estendere le protezioni europee sulla privacy a tutto il mondo, tema su cui nei ...

Facebook e privacy - le 5 frasi più importanti di Zuckerberg al Congresso : Un mese dopo lo scoppio dello scandalo Cambridge Analytica, Facebook non è rimasta a guardare: ha promesso di avvisare con una notifica tutti gli 87 milioni di utenti coinvolti e ha lanciato un tool accessibile a tutti che consente a chiunque di capire se i propri dati sono stati al centro della manovra di Cambridge Analytica: basta scrivere “Cambridge” nella barra di ricerca del Centro assistenza di Facebook , per accedere alla pagina ...

Così il Congresso Usa ha permesso a Zuckerberg di vincere il primo round : Il primo round l’ha vinto Zuckerberg . Lo dice il mercato azionario, con Facebook Inc. che alla fine dell'audizione del Ceo davanti al Congresso Usa fa registrare un chiaro +4,5 per...

Come se l’è cavata Zuckerberg al Congresso : La prima audizione del CEO di Facebook non ha riservato molte sorprese: i senatori sono apparsi scettici, ma anche incerti sulle decisioni da prendere The post Come se l’è cavata Zuckerberg al Congresso appeared first on Il Post.