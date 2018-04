romadailynews

: @RegioneLazio, @nzingaretti: «10 missioni condivise da affrontare. Se Consiglio immobile promuoverò scioglimento» - SteCrocco : @RegioneLazio, @nzingaretti: «10 missioni condivise da affrontare. Se Consiglio immobile promuoverò scioglimento» - CinqueNews : Regione Lazio, Zingaretti: «10 missioni condivise da affrontare. Se Consiglio immobile promuoverò scioglimento» - romadailynews : Zingaretti: Se Consiglio immobile lo sciolgo: 'Il Lazio può tornare a essere protagonista… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma – Nicola, Presidente della Regione Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo discorso di insediamento inregionale. “Se tra qualche mese dovessimo prendere atto dell’immobilismo patologico, sarò io stesso a farmi garante di promuovere lo scioglimento dele l’indizione di nuove elezioni. Non possiamo tenere in vita un’Aula solo per dibattere e parlare. Possiamo fare di più”. “Il Lazio- ha aggiunto- può tornare a essere protagonista italiano dello sviluppo, a patto pero’ che questopossa produrre gli atti necessari. Io ce la metterò tutta, e al di la’ delle mozioni di sfiducia, strumento legittimo di condizionamento”. L'articolo: Seloproviene da RomaDailyNews.