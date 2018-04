X-FILES | la recensione della stagione 11

THE X-FILES - “My Struggle IV”. Recensione 11x10 : “My Struggle IV” chiude il secondo reboot della serie culto degli anni ‘90. Nonostante ci siano stati degli episodi degni di nota, la stagione nel complesso non ha lo stesso slancio di quelle che l’hanno preceduta. Inoltre, ha lasciato in sospeso delle trame che verranno riprese in una probabile dodicesima serie orfana di Gillian Anderson. Per il momento concentriamoci sulla puntata conclusiva. La cosa positiva dell’episodio è stato quello di ...

THE X-FILES - “Nothing Lasts Forever”. Recensione 10x09 : “Nothing Lasts Forever” è stata la penultima puntata di una stagione controversa in cui spesso la trama principale è stata sacrificata per concentrarsi su digressioni a volte riuscite, altre volte meno. Il merito di Carter è stato quello di avere come punto focale le tematiche attuali, che spesso ha avuto il coraggio di criticare. Anche questa puntata non è stata da meno. Al suo interno c’è stata la convivenza tra avvenimenti contemporanei ad ...

THE X-FILES - "Familiar". Recensione 11x08 : Dopo la puntata precedente totalmente distaccata dal resto della storia, l’ottavo episodio della stagione intitolato “Familiar” è di stampo classico con il tentativo di legarsi all’attualità. La puntata si apre in Connecticut. La cittadina viene sconvolta dall’omicidio di un bambino trovato squarciato nel bosco. Il piccolo di nome Andrew è il figlio di un agente, quindi sul posto vengono chiamati Mulder e Scully. Mentre la polizia pensa che ...

THE X-FILES - “Rm9sbG93ZXJz”. Recensione 11X07 : Il settimo episodio della serie intitolato “Rm9sbG93ZXJz” risulta totalmente scollegato dal resto della serie e da ciò che abbiamo visto fino ad ora. E’ una puntata dedicata interamente alla tecnologia, come ci preannuncia il titolo che nel sistema numerico a base 64 significa “Follower”.L’episodio inizia con una voce fuori campo che mette in guardia Mulder sui probabili pericoli legati ad un eccessivo sviluppo delle Intelligenze Artificiali. ...

THE X-FILES - "Kitten". Recensione11x06 : Kitten, la sesta puntata di The X-FILES, si è concentrata sul passato di Walter Skinner ricordando molto un episodio tipico della serie originale. La puntata si apre con un incontro tra Alvin Kersh, il Vice Direttore dell’FBI e Mulder e Scully. L’agente comunica ai colleghi che Skinner è sparito nel nulla, di lui si sono perse le tracce. Per questo motivo i due agenti sono incaricati di ritrovarlo perché è un loro dovere morale. Kersh ...

THE X-FILES - "Ghouli". Recensione 11x05 : Ghouli è il quinto episodio dell’undicesima stagione di The X-FILES. Dopo la parentesi della scorsa puntata un po' sopra le righe, in questa c’è il ritorno alla mitologia della serie. Il titolo della puntata si rifà al mostro Ghouli che appare sul percorso dei due agenti mentre stanno svolgendo le indagini su un normale caso. Al centro dell’investigazione ci sono due ragazze. La rivelazione è la scoperta che l’artefice di tutto è una ...

THE X-FILES - "The Lost Art of Forehead Sweat". Recensione 11x04 : “The Lost Art of Forehead Sweat ” quarto episodio della stagione, è uno dei più divertenti della serie, riuscendo nello stesso tempo a comunicare la situazione attuale. Di solito è più facile affrontare la realtà con l’arma dell’umorismo, cosa che sa bene Darin Morgan, autore della puntata. Morgan è noto per aver scritto episodi insoliti e ironici, considerati tra i migliori della serie. Tra questi possiamo ricordare “Humbug”, “Final Repose ...

THE X-FILES - "Plus One". Recensione 11x03 : La puntata andata in onda mercoledì, mette in campo la struttura classica e da sempre più riuscita della serie. Ad arricchire l’episodio c’è stato anche il ritorno di una guest star impeccabile nei ruoli che le sono stati assegnati. Mulder e Scully, sono coinvolti in un caso particolare. Il protagonista è un ragazzo che è riuscito a sopravvivere al suo doppleganger, che aveva cercato di mandarlo fuori strada. I due agenti interrogano il ...