World of Warriors - recensione

: Il For Honor per smartphone arriva su console nella nostra recensione di World of Warriors. - Eurogamer_it : Il For Honor per smartphone arriva su console nella nostra recensione di World of Warriors. - CovaDarko : World of Warriors arriva su PS4, niente acquisti in-app e nuove meccaniche di gioco: La recensione. A cura di Rober… - Mrkiwob : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) I giochi che possiamo trovare sugli store dei nostri smartphone sono, nella maggior parte dei casi, titoli sviluppati appositamente per piattaforme mobile. Certo, non capita di rado che alcune produzioni particolarmente adatte subiscano porting da PC o console, come ad esempio i card game. Data la velocità con cui si evolvono i dispositivi touch e la loro attuale potenza di calcolo stanno cominciando a spuntare anche titoli meno scontati, basti pensare al fatto che ad oggi possiamo giocare in mobilità anche PUBG e Fortnite. Quello che succede meno di frequente invece è che un titolo per smartphone venga traslato su console. Oggi vi parliamoof, il quale ha avuto i suoi natali su Android e Ios ma che oggi approda anche sulla casalinga di Sony.Il gioco è stato debitamente rimaneggiato, trasformando la sua formula incentrata sull'uso del touch in una sorta di picchiaduro ...