Wind All Inclusive Celebration 30 Giga attivabile a tempo limitato

Rimodulazioni Wind : dal 16 aprile l’aumento passa dall’8 - 6% all’8 - 3% : Nuovo capitolo del caso delle Rimodulazioni Wind legate al ritorno della fatturazione mensile in sostituzione della fatturazione ogni 28 giorni. …

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.369 per Fall Creators Update : Ci siamo, il secondo martedi del mese è arrivato e, come di consuetudine, non poteva mancare l’aggiornamento cumulativo pubblico dedicato a Windows 10 Mobile Fall Creators Update. Come prevedibile, in questa nuova build numerata 15254.369, non troviamo novità ma solamente fix di bug e alcuni piccoli miglioramenti che vanno a incrementare la stabilità del sistema operativo. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch ...

Windows 10 Fall Creators Update : disponibile la build 16299.371 : Microsoft ha da qualche minuto rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Fall Creators Update. Si tratta della build 16299.371 e prende la denominazione di KB4093112. Ovviamente non si segnalano novità particolari ma esclusivamente fix di bug e piccoli miglioramenti correttivi. Changelog Provides support to control usage of Indirect Branch Prediction Barrier (IBPB) within some AMD ...

Installazione pulita Windows 10 : procedura da seguire : A causa di malware, virus, rallentamenti e malfunzionamenti vari, può essere necessario effettuare un’Installazione pulita di Windows 10 sul nostro computer. Ripristinare il PC si rivela essere la soluzione migliore da adottare nella maggior parte dei casi. In questo modo verranno risolti tutti i problemi e il nostro PC sarà come nuovo appena uscito dalla confezione. Indice Cos’è un’Installazione pulita? Prima di ...

Wind All Inclusive Plus solo oggi 6 aprile per clienti Tim - Vodafone - Tre : Torna ancora una volta il Wind Crazy Day, una giornata pazzesca, come la definisce l’operatore arancione, in cui si potrà attivare All Inclusive Plus. È possibile attivarla solo oggi 6 aprile a 12€ al mese per chiamate illimitate, 500SMS e 15GB in 4G con navigazione illimitata e gratuita extrasoglia (a velocità ridotta). Wind All Inclusive Plus: chi può attivarla e come Wind Crazy Day è un giorno, esattamente 24 ore, dedicate ...

15 GB - Minuti Illimitati - 500 SMS A 12 Euro Con Wind All Inclusive Plus : Wind All Inclusive Plus: dettagli, attivazione, caratteristiche, prezzo, cosa comprende? Conviene attivare la promozione Wind All Inclusive Plus? Come avere 15 giga di internet, Minuti Illimitati, 500 SMS a 12 Euro al mese con Wind Wind All Inclusive Plus dettagli Wind All Inclusive Plus è la nuova promo dell’operatore arancione: 15 GB, 500 SMS, Minuti Illimitati […]

Wind All Inclusive Plus 12 - offerta Crazy Day a tempo limitato : i dettagli : Solamente per la Promo Crazy Day di Wind del 6 aprile 2018, viene proposta l’offerta All Inclusive Plus 12 dedicata a tutti i nuovi potenziali clienti (con o senza portabilità): i dettagli.Se volete cambiare operatore telefonico, vi segnaliamo che il 6 aprile 2018 sarà attivabile l’offerta speciale Wind All Inclusive Plus 12, come tariffa speciale dedicata agli eventi promozionali Promo Crazy Day che ogni tanto l’operatore ...

Come installare Windows 10 Spring Creators update prima del rilascio ufficiale : Ormai al rilascio ufficiale di Spring Creators update manca veramente poco, ma si sa, l’attesa a volte gioca brutti scherzi e non tutti hanno la pazienza di aspettare la data ufficiale di uscita! In questa guida spiegheremo a tutti gli “ansiosi”, Come ottenere Windows 10 Spring Creators update prima della data ufficiale! Primi Passi Come molti di voi sapranno, Microsoft, in base al vostro di livello di “coraggio”, ...

Wind Tre risponde all’Antitrust riducendo gli aumenti e si prepara ai rimborsi : Anche Wind Tre risponde al richiamo da parte dell'Antitrust e comunica una riduzione (irrisoria) degli aumenti senza però toccare l'incremento delle soglie, che rimane del 10%. L'articolo Wind Tre risponde all’Antitrust riducendo gli aumenti e si prepara ai rimborsi proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 lento all’avvio : come risolvere : Windows 10 ha fatto degli enormi passi avanti rispetto al passato. Se pensiamo a tutti i problemi che le versioni precedenti hanno dato agli utenti, sembra quasi di avere a che fare con un altro sistema operativo. La strategia adottata da Microsoft di curare questa edizione proponendo tanti corposi aggiornamenti sta finalmente dando i suoi frutti. Nonostante questo, capita ancora che Windows 10 rallenti alcuni dispositivi, soprattutto quelli con ...

Problemi Tre e Wind oggi 2 aprile : impossibile connettersi alla rete - chiamate difficili : Sono in corso dei seri Problemi Tre ma anche Wind in questo lunedì 2 aprile di Pasquetta 2018. Da nord a sud dello stivale ma in particolare nel meridione d'Italia sono in molti ad aver sperimentato errori di connessione alla rete, difficoltà nelle chiamate a cavallo dell'ora di pranzo. Un primo picco di segnalazioni di disservizi si è avuto intorno alle 13:30 ma tante anomalie sono ancora in corso anche al momento di questa ...

Fallimento Windows Phone : ex dirigente Microsoft incolpa gli OEM : Dopo aver analizzato le parole di Terry Myerson che attribuiva la colpa del Fallimento di Windows Phone e Windows 10 Mobile a Windows CE e alla sua gestione business, un altro ex dipendente Microsoft esprime il proprio parere. Brandon Watson è stato Senior Director di Windows Phone tra il mese di marzo del 2010 e il mese di febbraio del 2012 con una responsabilità diretta nella gestione dello sviluppo della piattaforma. Rispondendo su Twitter ad ...

Windows 10 è installato su 700 milioni di device e genera 8 miliardi di dollari all’anno : Dopo il suo licenziamento, Terry Myerson, ex dirigente Microsoft, ha voluto descrivere nella sua lettera di addio pubblicata su LinkedIn i traguardi raggiunti dal proprio team. Il 30 novembre 2017, la piattaforma Windows 10, che comprende pc, tablet, xbox, mobile e hololens, raggiunse i 600 milioni di utenti attivi e adesso, a distanza di pochi mesi, si passa a quota 700 milioni dopo meno di tre anni dal suo rilascio. Nonostante ...