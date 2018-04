WiFi Range Extender | i migliori da comprare

chimerarevo

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Nella maggior parte delle case, ormai, non può mancare una connessione, che permette a tutti i dispositivi di casa di navigare su Internet senza fili. Uno dei problemi che ha questa tecnologia è la portata che, anche se è stata migliorata con gli anni, è limitata. Per fortuna ci sono dei dispositivi che possono aumentare questa portata, i. Questi device, chiamati anche Repeater, hanno il compito di ampliare la portata della nostra rete wireless, così da raggiungere ogni angolo della nostra casa o del nostro ufficio. Qualescegliere? Si può dire che questo è un mercato caratterizzato da tanti prodotti, più o meno tutti con le stesse funzioni e caratteristiche, ovviamente quello che varia è il prezzo. Le cose da tenere in conto al momento dell’acquisto sono principalmente due: Velocità di trasmissione Dual band simultaneo La ...