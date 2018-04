WhatsApp si ferma | sciopero di 24 ore contro Facebook | ecco quando

Blastingnews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Lo scandalo del furto dati dei contattida parte dell'agenzia di comunicazione Cambridge Analytica ha suscitato anche la protesta degli altri canali social, tra questi i due colossie Instagram, sui quali sta girando l'iniziativa di sospendere l'uso delle chat e della pubblicazione foto per 24 ore, proprio oggi, 11 aprile, in segno di protestail social network di Zuckerberg., oggi si, ma in che senso? Le due giornate di inattività pere Instagram dovrebbero partire proprio nel pomeriggio di oggi. Ma il blocco sarà a discrezione degli utenti e non obbligatorio, quindi WhtasApp non chiuderà. In molti hanno comunque aderito all’iniziativa anche se i “protestanti” sono essenzialmente americani e molto pochi sono gli aderenti europei. Non c’è stato, comunque, un comunicato ufficiale dei due social al riguardo ma semplicemente un passa parola ...