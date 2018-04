WhatsApp fa sul serio e sorprende tutti con un' incredibile novità

“Le foto del profilo…”. Allarme tra gli utenti WhatsApp : ecco cosa si rischia a causa delle proprie immagini sull’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

Nella prossima versione di WhatsApp ci sono novità sulle gif : WhatsApp continua a puntare sempre di più sulle gif animate. Lo conferma il prossimo aggiornamento in arrivo sugli smartphone Android e iOS ottenuto in anteprima dalla comunità di Wabetainfo, all'interno del quale sarà possibile trovare le immagini in movimento comodamente divise per categoria anziché disposte in una lista casuale come avvenuto finora. Nel cercare una gif specifica (la sezione dove trovarle resta sempre ...

WhatsApp - tanti ban in arrivo sulla piattaforma : ecco perché : WhatsApp è sicuramente la piattaforma di messaggistica più utilizzata tra la popolazione mondiale. L'app inizialmente aveva un costo annuale, ma successivamente all'acquisto da parte di Mark Zuckerberg fondatore di Facebook, l'applicazione è diventata totalmente gratuita per tutti. Gli utenti nel corso degli anni sono cresciuti a dismisura e la piattaforma ha cercato di rimanere sempre al passo con i tempi per far sì che tutti i consumatori ...

WhatsApp - nuova truffa della lotteria/ Non cliccate sul link - importante anche non condividerli! : WhatsApp, nuova truffa della lotteria: non cliccate sul link o il vostro smartphone sarà a rischio. Il consiglio è quello di cancellare immediatamente il messaggio, evitando di condivderlo.

Migliori immagini sul freddo divertenti per WhatsApp : foto neve e Burian da condividere : Le Migliori immagini sul freddo e neve divertenti per WhatsApp sono servite oggi 26 febbraio con protagonista incontrastato pure l'ormai noto Burian. Ormai tutta l'Italia è stata raggiunta dalla morsa del freddo annunciata ampiamente nella scorsa settimana e a partire dal nord, l'ondata di gelo ha travolto anche il centro e il sud. Con buona pace dei più freddolosi, meglio prendere con filosofia il momento e magari condividere qualche foto ...

"Aumento di 35 euro sulla bolletta della luce" : Nuova Bufala Su WhatsApp : WhatsApp e la Bufala Enel, ecco la verità sui 35 euro in bolletta – Comunicato ufficiale. Ufficialmente smentita la Bufala bollette Enel dei 35 euro: la verità raccontata dall'azienda Bufala dei 35 euro nella bolletta elettrica che viaggia via WhatsApp Arriva, tanto per cambiare, una Nuova Bufala su WhatsApp. Questa volta però c'è del vero, ma […]

Su WhatsApp la bufala bollette Enel con 35 euro in più sulla luce : precisazioni importanti : Imperversa su WhatsApp la bufala bollette Enel con 35 euro in più sulla luce, visto il messaggio che sta circolando incessantemente in queste ore, marciando su un fatto che un fondo di verità, ammettiamolo, sembra pur averlo. L'obiettivo è quello di scatenare il panico, viralizzando una notizia che, di per sé, non farebbe certamente parlare così tanto. Come riportato da 'bufale.net', marciare sulla disinformazione è assai facile, così come il ...

WhatsApp - volete utilizzare due profili sul dispositivo? Questa la modalità : Se dovessimo parlare di sistemi di messaggistica, una delle più utilizzate è sicuramente Whatsapp: insieme a Telegram e a Messenger, è probabilmente una delle applicazioni più scaricate dagli utenti Smartphone, per la facilita' e la velocita' nell'utilizzo. Di recente la nota applicazione dall'icona verde si sta implementando notevolmente con l'obiettivo di recuperare il terreno perso da Telegram, che sopratutto nel 2017 ha incrementato ...