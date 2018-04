Wall Street | ieri seduta in rally | Xi allenta le tensioni commerciali con Usa

SPY FINANZA/ La Siria e le manovre Usa per non far crollare Wall Street : Gli Usa sembrano vicini a un intervento in Siria. Secondo MAURO BOTTARELLI, Washington sta cercando un modo per evitare il peggio a Wall Street.

Effetto Cina e Arabia Saudita sul petrolio - rialzi WTI e Brent +2%. A Wall Street rally di Exxon Mobil : Sessione decisamente positiva per i prezzi del petrolio, con le quotazioni del WTI Crude che balzano sul Nymex di New York del 2%, a $64,69 al barile.

Wall Street : minori tariffe da Cina spingono il comparto auto nel pre-mercato : Segno più nel pre-mercato di Wall Street per il comparto auto in scia delle minori tariffe promesse dalle autorità cinesi sulle importazioni di veicoli. In particolare, spicca il +2,54% di General ...

Wall Street : atteso avvio in deciso rialzo su promesse Xi Jinping - focus su Facebook : Il presidente cinese intende aprire ulteriormente la Cina al mondo, espandendo le importazioni di beni da altri paesi; tra le misure contemplate, anche quella di abbassare i dazi sulle importazioni ...

Wall Street : futures Usa in deciso rialzo su promesse Xi Jinping : Il presidente cinese intende aprire ulteriormente la Cina al mondo, espandendo le importazioni di beni da altri paesi; tra le misure contemplate, anche quella di abbassare i dazi sulle importazioni ...

Wall Street chiude in rialzo : Dow Jones +0 - 19% - Nasdaq +0 - 51% : Chiusura in territorio positivo per Wall Street, che brucia però parte dei guadagni di giornata nelle battute finali con le indiscrezioni del New York Times di un raid dell'Fbi negli uffici del legale ...

Wall Street mette a segno il rimbalzo : Su di giri la borsa americana , che recupera le perdite di venerdì scorso sui timori di una guerra commerciale tra USA e Cina ma anche alla luce delle statistiche deboli sul mercato del lavoro a ...

I future USA indicano un avvio positivo per Wall Street : Positivi i future sui principali indici statunitensi , preannunciando un inizio di settimana al rialzo per la borsa di Wall Street. Si tratterebbe di un rimbalzo, dopo le perdite di venerdì scorso sui ...

Wall Street verso un avvio rialzista. In settimana riparte la stagione delle trimestrali : Wall Street si prepara ad inaugurare la prima seduta della settimana con il segno positivo, in scia all'allentamento delle tensioni legate al rischio di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. ...

Matricole : le più interessanti del primo trimestre a Wall Street : Spina dorsale è la società madre, la UOL, la più grande azienda Internet e servizi del Brasile, vista come la più grande economia del Sud America, con 81,2 milioni di MAU , utenti attivi mensili, , ...

Wall Street affonda sul timore di una guerra commerciale Usa-Cina. Exploit Tim a Milano : Trump triplica l'ammontare delle tariffe sui prodotti cinesi. Deludono i dati Usa sul lavoro: a marzo creati meno posti di lavoro rispetto le attese e il tasso di disoccupazione resta stabile al 4,1%. Effetto Cdp sui titoli del gruppo telefonico: l'intenzione della Cassa di salire al 5% fa balzare le azioni che hanno guadagnato oltre il 12% in due giorni. Giù il petrolio. Nella prossima settimana focus sull'inflazione americana....

Timori dazi - giù Wall Street : DJ -2 - 34% : 22.30 Wall Street chiude la seduta in forte ribasso, appesantita dai Timori di una escalation della guerra commerciale con la Cina dopo l'annuncio di Trump di possibili nuovi dazi. Il Dow Jones segna un calo del 2,34% a 23.932,76 punti base e il Nasdaq cede il 2,28% a 6915,11 punti. In netto calo anche l'indice S&P 500che lascia sul terreno il -2,19% a 2604,37 punti.

Sell-off a Wall Street con venti di guerra commerciale tra Usa e Cina : Ai microfoni di Bloomberg TV, il successore di Gary Cohn ha spiegato che il leader Usa "non vuole sconvolgere l'economia" e che quello statunitense è un "approccio moderato, non è una guerra ...

Wall Street pesante su dazi e lavoro Usa. Borse fiacche - nuovo exploit Tim : Trump triplica l'ammontare delle tariffe sui prodotti cinesi. Deludono i dati Usa sul lavoro: a marzo creati meno posti di lavoro rispetto le attese e il tasso di disoccupazione resta stabile al 4,1%. Effetto Cdp sui titoli del gruppo telefonico: l'intenzione della Cassa di salire al 5% fa balzare le azioni che hanno guadagnato oltre il 12% in due giorni. Giù il petrolio. Nella prossima settimana focus sull'inflazione americana....