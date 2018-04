Vuoi studiare arte e design? Online 68 corsi universitari gratis

wired

: Vuoi studiare l'italiano con un insegnante madrelingua e abiti in Valacchia/Valašsko visita il nostro sito - gter1965 : Vuoi studiare l'italiano con un insegnante madrelingua e abiti in Valacchia/Valašsko visita il nostro sito - giugyxaos : @sinisterkiddo @florenceshair Di solito incontro solo persone che 'eh ma tu sei fuoricorso perché perdi tempo e non… - Chiaretta6_6 : Ohi Ben, ho preso il foglio rosa... Se vuoi ti aiuto a studiare e a fare i quiz ?? ?? #BenjieFedeRTL1025 -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Programmazione base, approfondimenti sull’economia dei metalli e storia dell’antica Grecia, certo. Ma anche disegno in 3D con Cad, studio della tecnologia applicata alla musica e metodi per potenziare la creatività. Le migliaia diofferti dall’azienda statunitense Coursera in formato massive opencourses, ovvero attraverso lezioniaperte al grande pubblico, toccano i più disparati ambiti dello scibile umano. Dall’informatica all’economia, passando per storia e scienze sociali. Arrivando appunto fino all’, alla musica e alche provengono direttamente dalle aule di alcuni tra i più prestigiosi atenei del mondo, il più delle volte in lingua inglese, ma con varianti che spaziano dallo spagnolo al cinese. Il portale Class Central, in particolare, ha deciso di raggruppare tutte le lezioni presenti su ...