Voragine a via Pigna - la rivolta degli sfollati : barricate con i cassonetti in strada : Circa venti persone stanno attuando un blocco stradale in via Pigna a Napoli. A scendere in strada sono alcuni rappresentanti delle famiglie che abitano in uno stabile sgomberato nella notte tra...

Roma - alla Balduina torna la paura - si apre nuova Voragine : chiusa via Pereira : Una voragine sotto l'asfalto è stata trovata nella serata di ieri dai vigili del fuoco in via Rodriguez Pereira, tra il civico 14 e il civico 16, alla Balduina, nello stesso quartiere in cui a ...

Monteverde - maxi Voragine sotto l'asfalto di via Isacco Newton : strada chiusa : Un'enorme voragine, di almento trenta metri quadrati, nascosta sotto il manto stradale di via Isacco Newton, angolo via Luigi Corte, nel quartiere Monteverde. L'hanno scoperta i vigili del fuoco, sul ...

Roma : Voragine via Alghero è stata chiusa. Strada di nuovo percorribile : Roma – dopo voragine via Alghero pronta alla riapertura Roma – Di seguito quanto dichiarato da Salvatore Vivace, assessore ai Lavori pubblici del VII Municipio.... L'articolo Roma: voragine via Alghero è stata chiusa. Strada di nuovo percorribile proviene da Roma Daily News.

Vivace : la Voragine di via Appia causata da un cedimento del sistema fognario : Roma – Vivace: sgrottamento via Appia dovuto a cedimento collettore fognario Roma – Di seguito le parole di Salvatore Vivace, assessore ai Lavori pubblici del... L'articolo Vivace: la voragine di via Appia causata da un cedimento del sistema fognario proviene da Roma Daily News.

Roma - enorme Voragine su Via Appia/ Emergenza buche - video : le reazioni 'Povera e maledetta Capitale' : Roma, Emergenza maxi voragine sull'Appia: video, crateri nelle strade della Capitale. Due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione.

Genova. Emilio Quinto trovato in una Voragine in via Berno : Il pensionato di 87 anni è stato rinvenuto senza vita in una voragine, profonda tre metri in via Berno, nel

Roma. Voragine a via Livio Andronico - 22 famiglie evacuate : Roma. Voragine a via Livio Andronico, 22 famiglie evacuate – I vigili del fuoco del comando di Roma sono ancora sul luogo dove ieri si... L'articolo Roma. Voragine a via Livio Andronico, 22 famiglie evacuate su Roma Daily News.