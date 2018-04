Volley | Final Four Champions League 2018 | tabellone | calendario | programma | orari e tv

Volley : Champions League - la Lube vola alla Final Four : IL TABELLINO- TRENTINO DIATEC - CUCINE Lube CIVITANOVA 2-3 , 19-25, 21-25, 25-20, 27-25, 15-17, TRENTINO DIATEC: Giannelli 3, Kovacevic 11, Kozamernik 6, Teppan 4, Lanza 4, Carbonera 6, De pandis , L, ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova straripante a Trento - Juantorena e compagni volano alla Final Four! : Civitanova si è qualificata alla Final Four della Champions League 2018 di Volley maschile. I Campioni d’Italia si confermano tra le quattro grandi d’Europa per la terza volta consecutiva (nelle ultime due occasioni hanno sempre concluso al terzo posto), la sesta della storia (unico trionfo nel 2002). La Lube ha centrato l’obiettivo sconfiggendo Trento per 3-2 (25-19; 25-21; 20-25; 25-27; 17-15) nel ritorno dei quarti di ...

Volley : A1 Femminile - Semifinali Play Off : Novara raggiunge Conegliano in finale : IL TABELLINO- UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO - IGOR GORGONZOLA Novara 0-3 , 20-25 15-25 24-26, UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Bartsch 15, Berti 2, Diouf 16, Gennari 8, Stufi 4, Orro, Spirito , L, , Negretti, ...

LIVE Volley - Champions League 2018 : Trento-Civitanova in DIRETTA. 2-3 : la Lube vince e vola alla Final Four! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Civitanova, ritorno dei quarti di Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. La Lube è a un passo dalla qualificazione alla Final Four: dopo aver vinto 3-1 all’Eurosuole Forum, i ragazzi di coach Medei devono vincere due set per chiudere definitivamente i conti oppure, in caso di sconfitta netta, dovranno obbligatoriamente vincere il golden set di spareggio per entrare tra le ...

Volley : Europei Under 18 - gli azzurri superano la Francia e sono in semifinale : PUCHOV , SLOVACCHIA, - Prosegue la marcia vincente della nazionale Under 18 nell' Europeo di categoria. Stasera gli azzurrini di Fanizza hanno superato nettamente 3-0 , 25-18, 25-19, 25-15, la Francia ...

Volley femminile - Novara vola in Finale Scudetto : Busto Arsizio si arrende - sfida con Conegliano per il tricolore : Novara vola in Finale Scudetto di Volley femminile e affronterà Conegliano nella serie al meglio delle cinque partite. Le Campionesse d’Italia potranno così difendere il tricolore nella sfida infinita contro le Pantere, già vista in Coppa Italia e Supercoppa Italiana (vinte entrambe dalle piemontesi). Le ragazze di coach Barbolini hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-20; 25-15; 26-24) al PalaYamamay replicando così le prime due ...

Volley - Champions League : missione compiuta - Perugia alla Final Four. Challenge cup : trionfo Ravenna : ROMA - Perugia vola alla Final Four di Champions League. E' una sconfitta dal sapore dolce quella incassata dagli umbri in Siberia dove, nel ritorno dei Playoffs 6, il Lokomotiv Novosibirsk si impone ...

Volley : Champions League - Perugia missione compiuta - conquistata la Final Four : IL TABELLINO- LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK - SIR COLUSSI SICOMA Perugia 3-2 , 20-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-11, LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK: Divis 13, Savin 16, Eksi 2, Kurkaev 6, Pavlov 12, Smolyar 1, Martynyuk ,...

Volley - Champions League 2018 : Perugia completa la missione a Novosibirsk - Zaytsev e compagni volano alla Final Four! : Perugia si è qualificata alla Final Four della Champions League 2018 di Volley maschile! I Block Devils volano tra le quattro grandi d’Europa per la seconda volta consecutiva: lo scorso anno, però, ottennero il pass come società organizzatrice degli attivi conclusivi (persero la Finale contro lo Zenit Kazan), questa volta invece hanno compiuto l’impresa sul campo. I ragazzi di coach Bernardi, dopo essersi imposti settimana scorsa al ...

LIVE Volley - Champions League 2018 : Lokomotiv Novosibirsk-Perugia in DIRETTA : 1-2. I Block Devils volano alla Final Four! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Lokomotiv Novosibirsk-Perugia, ritorno dei quarti di Finale della Champions League di Volley maschile : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non ...

Volley : Boy League - da venerdì in campo per la Final Eight : ...Grotte 4 Revivre Milano 5 Kioene Padova 8 Emma Villas Siena Girone I 2 Cucine Lube Civitanova 3 Colombo Genova 6 Bunge Ravenna 7 Diatec Trentino IL PROGRAMMA- campo A Palazzetto dello Sport 'L. ...