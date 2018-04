Volley | Champions League 2018 | Lokomotiv Novosibirsk-Perugia | ritorno quarti di finale

Volley - Champions League 2018 : Trento-Civitanova - ritorno quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 11 aprile si giocherà Trento-Civitanova, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Dopo la vittoria per 3-1 maturata all’Eurosuole Forum, la Lube è a un passo dalla qualificazione alla Final Four: i Campioni d’Italia dovranno vincere due set per chiudere i conti e tornare tra le quattro grandi d’Europa. I dolomitici, però, di fronte al proprio pubblico, vanno a caccia della ...

Volley femminile - Champions League 2018. Novara si ferma sul più bello : alla Final Four va il Galatasaray : Sembrava quasi fatta dopo la vittoria dell’andata al tie break in Turchia e invece per l’Igor Gorgonzola Novara arriva una eliminazione sanguinolenta ad un passo dalla Final Four di Champions League. Niente doppietta azzurra, dunque, dopo la grande impresa di Conegliano che ieri aveva eliminato il Kazan, nella Final Four in programma a Bucarest il 5 e 6 maggio prossimi. Novara partiva con i favori del pronostico e aveva aggiunto un ...

Volley femminile - Final Four Champions League 2018 : tabellone - calendario - programma - orari e tv. C’è Conegliano! : Si è definito il tabellone della Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile, conosciamo le quattro squadre che si daranno battaglia a Bucarest (Romania) nel weekend del 5-6 maggio. Sabato si disputeranno le due semiFinali, domenica la Finalina per il terzo posto e la Finale per il titolo (orari da definire). Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, detentore del trofeo, difenderà il titolo e in semiFinale se la dovrà ...

Champions Volley - Civitanova vince derby : ANSA, - ROMA, 5 APR - Lube Civitanova-Trentino Diatec 3-1 , 25-22, 23-25, 25-19, 28-26, nella gara d'andata dei Playoffs 6 della Champions League di pallavolo. Questo ko in quattro set costringerà la ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Novara vuole la Final Four - Egonu e compagne devono battere il Galatasaray! : Novara vuole riscrivere la storia e qualificarsi alla prima Final Four di Champions League della sua storia. Questa sera (ore 20.30) le Campionesse d’Italia affronteranno il Galatasaray Istanbul nel ritorno dei quarti di Finale: servirà una vittoria per accedere agli atti conclusivi, oppure perdere al tie-break per poi disputare il golden set di spareggio. Dopo il successo per 3-2 conquistato nella metropoli turca due settimane fa, le ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Novara-Galatasaray - ritorno quarti di finale. Data - programma - orari e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports , canale 204 della piattaforma Sky, e in diretta streaming su Sky Go. GIOVEDI' 5 APRILE: 20.30 Igor Gorgonzola Novara vs Galatasaray ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Novara-Galatasaray - ritorno quarti di finale. Data - programma - orari e tv : Oggi giovedì 5 aprile si gioca Novara-Galatasaray Istanbul, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia, vittoriose all’anData per 3-2, cercano la qualificazione alla Final Four di Bucarest: serve una nuova vittoria (oppure una sconfitta al tie-break accompagnata però da un’affermazione al golden set) per poter festeggiare di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di ...

Volley : Champions League - Civitanova doma Trento e si avvicina alla Final Four : IL TABELLINO- CUCINE LUBE Civitanova - TRENTINO DIATEC 3-1 , 25-22, 23-25, 25-19, 28-26, CUCINE LUBE Civitanova: Sokolov 18, Christenson 3, Juantorena portuondo 19, Stankovic 15, Sander 9, Cester 8, ...

Volley - Champions League 2018 : Civitanova vince il derby con Trento - Juantorena regala il 3-1. La Lube vede la Final Four : Civitanova ha battuto Trento per 3-1 (25-22; 23-25; 25-19; 28-26) nell’andata dei quarti di Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Il primo atto del derby italiano va quindi alla Lube che compie un passo importante verso la Final Four ma i dolomitici si giocheranno il tutto per tutto settimana prossima di fronte al proprio pubblico: dovranno imporsi per 3-0 o 3-1 per guadagnarsi il golden set di spareggio, in tutti gli ...

Volley - Champions League 2018 : Perugia surclassa la Lokomotiv Novosibirsk e vede la Final Four! Show di Atanasijevic e Zaytsev : Perugia ha sconfitto la Lokomotiv Novosibirsk per 3-1 (24-26; 25-15; 25-19; 25-21) nell’andata dei quarti di Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils mandano in visibilio gli spettatori del PalaEvangelisti e compiono il primo importante passo verso la Final Four: settimana prossima basterà vincere due set nella durissima trasferta in Siberia per tornare tra le quattro grandi d’Europa, in caso di sconfitta ...

LIVE Volley - Champions League 2018 : Civitanova-Trento 1-1 e Perugia-Novosibirsk 1-1 in DIRETTA. Andata quarti di finale - derby italiano da ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento e Perugia-Lokomotiv Novosibirsk , Andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto ...

Volley : Champions League - Conegliano è tra le quattro grandi d'Europa : LA CRONACA DEL MATCH- Match di ritorno dei Play Off Six per le Pantere nella gelida Kazan, in palio la qualificazione alla Final Four di Champions League a Bucarest. Coach Santarelli conferma il ...