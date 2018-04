Volley | Challenge Cup | la Bunge in trionfo | la Coppa è sua !

Volley : Challenge Cup - Ravenna in festa - la Coppa è sua ! : IL TABELLINO- OLYMPIACOS PIRAEUS - BUNGE Ravenna 1-3 , 26-28, 25-23, 20-25, 18-25, OLYMPIACOS PIRAEUS: Drzyzga 2, Rauwerdink 15, Böhme 10, Oivanen 11, Aleksiev 10, Petreas 5, Daridis , L, , ...

Volley - Champions League : missione compiuta - Perugia alla Final Four. Challenge cup : trionfo Ravenna : ROMA - Perugia vola alla Final Four di Champions League. E' una sconfitta dal sapore dolce quella incassata dagli umbri in Siberia dove, nel ritorno dei Playoffs 6, il Lokomotiv Novosibirsk si impone ...

Volley - Ravenna riscrive la storia : i giallorossi vincono la Challenge Cup! Trionfo europeo da sogno : Ravenna ha riscritto la propria storia e ha conquistato la Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi tornano a festeggiare addirittura a 21 anni di distanza dalla CEV Cup, 24 stagioni dopo l’ultima indimenticabile Coppa Campioni, quella del tris consecutivo della mitologica Messaggero. I ragazzi di coach Soli, dopo la vittoria per 3-1 ottenuta al Pala De Andrè, hanno replicato ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna ad Atene per riscrivere la storia - la Finale contro l’Olympiacos per alzare la Coppa : Può essere il giorno della storia per Ravenna. Oggi i giallorossi sfideranno l’Olympiacos nella Finale di ritorno della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. Dopo la vittoria per 3-1 ottenuta al Pala De Andrè, i ragazzi di coach Soli vanno a caccia dei due set che permetterebbero di alzare al cielo il trofeo a 21 anni di distanza dall’ultima CEV Cup e 24 stagioni dopo l’ultima ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Olympiacos-Ravenna - Finale di ritorno. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta streaming su laola.tv, non sono previste dirette tv. Gli orari sono italiani , in Grecia sono un'ora avanti rispetto a noi, . MERCOLEDI' 11 APRILE: 19.30 ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Olympiacos-Ravenna - Finale di ritorno. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 11 aprile si gioca Olympiacos-Ravenna, ritorno della Finale della Challenge Cup 2018 di Volley maschile. I giallorossi sono a un passo dall’impresa: dopo la vittoria per 3-1 ottenuta al Pala De Andrè, i ragazzi di coach Soli vanno a caccia dei due set che valgono la conquista del terzo trofeo continentale per importanza. Il club torna a giocare per una Coppa Europea a 21 stagioni di distanza dal trionfo in CEV Cup e ...

Volley / Due set per la storia. A Bunge Ravenna bastano due tempi per conquistare la Challenge Cup : In video - La finale tra Olympiacos e Bunge Ravenna sarà trasmessa in streaming in diretta dalle ore 19.30 italiane sul canale Laola Tv. Questo il link: http://www.laola1.tv/en-at/livestream/...

Volley : Play Off Challenge - Latina espugna il Palayamamay e va in Semifinale : LA CRONACA DEL MATCH- Inizia subito bene la Taiwan Excellence con Ishikawa e un muro di Gitto siu porta 2-6, Schott ricuce 7-8, ma un muro di Rossi riporta il più 4 , 9-13, , un muro di Galassi per ...

Volley : Play Off Challenge - Latina bissa su Milano e va in Semifinale : IL TABELLINO- REVIVRE Milano - TAIWAN EXCELLENCE Latina 0-3 , 22-25, 23-25, 22-25, REVIVRE Milano: Sbertoli 2, Schott 7, Tondo 9, Abdel-Aziz 21, Cebulj 10, Galassi 7, Piccinelli , L, , Fanuli , L, , ...

Volley : Superlega - Play Off Challenge : in semifinale va Padova : LA CRONACA DEL MATCH- Subito avanti i veneti che si portano sul 4-6 sfruttando anche due errori in attacco di Marechal e Diamantini. Col passare dei minuti lo schiacciatore francese calibra la mira e ...

Volley : Play Off Challenge - Gara 2 dei Quarti deciderà le semifinaliste : ROMA- Tra sabato 7 e domenica 8 aprile usciranno i nomi delle semifinaliste che si giocheranno un posto in Europa nella prossima stagione. Tre le partite in programma domani e una sfida in calendario ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna domina l’Olympiacos nella Finale d’andata - si vola ad Atene per prendersi la Coppa! : Ravenna accarezza sempre più il sogno di alzare al cielo la Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi hanno sconfitto l’Olympiacos per 3-1 (26-24; 23-25; 25-20; 25-23) nella Finale d’andata e settimana prossima voleranno ad Atene per completare l’impresa: bisognerà vincere due set per conquistare il trofeo, altrimenti si giocherà il golden set di spareggio. A 21 anni ...

LIVE Volley - Challenge Cup 2018 in DIRETTA - la Finale d'andata. I giallorossi per il sogno : Bunge Ravenna-Olympiacos 2-1 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d'andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...