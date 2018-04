Volley | Challenge Cup 2018 | Olympiacos-Ravenna | Finale di ritorno Data | programma

Volley / Due set per la storia. A Bunge Ravenna bastano due tempi per conquistare la Challenge Cup : In video - La finale tra Olympiacos e Bunge Ravenna sarà trasmessa in streaming in diretta dalle ore 19.30 italiane sul canale Laola Tv. Questo il link: http://www.laola1.tv/en-at/livestream/...

Volley : Play Off Challenge - Latina espugna il Palayamamay e va in Semifinale : LA CRONACA DEL MATCH- Inizia subito bene la Taiwan Excellence con Ishikawa e un muro di Gitto siu porta 2-6, Schott ricuce 7-8, ma un muro di Rossi riporta il più 4 , 9-13, , un muro di Galassi per ...

Volley : Play Off Challenge - Latina bissa su Milano e va in Semifinale : IL TABELLINO- REVIVRE Milano - TAIWAN EXCELLENCE Latina 0-3 , 22-25, 23-25, 22-25, REVIVRE Milano: Sbertoli 2, Schott 7, Tondo 9, Abdel-Aziz 21, Cebulj 10, Galassi 7, Piccinelli , L, , Fanuli , L, , ...

Volley : Superlega - Play Off Challenge : in semifinale va Padova : LA CRONACA DEL MATCH- Subito avanti i veneti che si portano sul 4-6 sfruttando anche due errori in attacco di Marechal e Diamantini. Col passare dei minuti lo schiacciatore francese calibra la mira e ...

Volley : Play Off Challenge - Gara 2 dei Quarti deciderà le semifinaliste : ROMA- Tra sabato 7 e domenica 8 aprile usciranno i nomi delle semifinaliste che si giocheranno un posto in Europa nella prossima stagione. Tre le partite in programma domani e una sfida in calendario ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna domina l’Olympiacos nella Finale d’andata - si vola ad Atene per prendersi la Coppa! : Ravenna accarezza sempre più il sogno di alzare al cielo la Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi hanno sconfitto l’Olympiacos per 3-1 (26-24; 23-25; 25-20; 25-23) nella Finale d’andata e settimana prossima voleranno ad Atene per completare l’impresa: bisognerà vincere due set per conquistare il trofeo, altrimenti si giocherà il golden set di spareggio. A 21 anni ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna domina l’Olympiacos nella Finale d’andata - si vola ad Atene per prendersi la Coppa! : Ravenna accarezza sempre più il sogno di alzare al cielo la Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi hanno sconfitto l’Olympiacos per 3-1 (26-24; 23-25; 25-20; 25-23) nella Finale d’andata e settimana prossima voleranno ad Atene per completare l’impresa: bisognerà vincere due set per conquistare il trofeo, altrimenti si giocherà il golden set di spareggio. A 21 anni ...

LIVE Volley - Challenge Cup 2018 in DIRETTA - la Finale d'andata. I giallorossi per il sogno : Bunge Ravenna-Olympiacos 2-1 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d'andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Volley - Challenge Cup 2018 in DIRETTA - la Finale d’andata. I giallorossi per il sogno : Bunge Ravenna-Olympiacos 1-0 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PARTITE CHAMPIONS LEAGUE (Civitanova-Trento e Perugia-Novosibirsk) Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d’andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile. I giallorossi vanno a caccia dell’impresa: al Pala De Andrè i ragazzi di coach Soli vogliono vincere per avvicinarsi alla conquista del terzo trofeo continentale per importanza. A 21 anni ...

LIVE Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna-Olympiacos in DIRETTA - la Finale d’andata. I giallorossi per il sogno : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PARTITE CHAMPIONS LEAGUE (Civitanova-Trento e Perugia-Novosibirsk) Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d’andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile. I giallorossi vanno a caccia dell’impresa: al Pala De Andrè i ragazzi di coach Soli vogliono vincere per avvicinarsi alla conquista del terzo trofeo continentale per importanza. A 21 anni ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna per riscrivere la storia - la Finale d’andata con l’Olympiacos scalda una città intera : Ravenna vuole riscrivere la storia. Questa sera (ore 20.00) i giallorossi sfideranno l’Olympiacos nell’andata della Finale della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I ragazzi di coach Soli scenderanno in campo al Pala De Andrè, obiettivo la vittoria per fare un primo passo importante verso il trofeo e per presentarsi con ancora più ambizioni in Grecia settimana prossima quando si ...

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna-Olympiacos - Finale d'andata. Data - programma - orario d'inizio e tv : La partita sarà trasmessa in diretta streaming su laola e in DIRETTA LIVE scritta su OASport, non sono previste dirette tv. MERCOLEDI' 4 APRILE: 20.00 Bunge Ravenna vs Olympiacos Pireo

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna-Olympiacos - Finale d’andata. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi mercoledì 4 aprile si gioca Ravenna-Olympiacos, anData della Finale della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi tornano a lottare per vincere una competizione europea dopo 21 anni dall’ultima volta, a 24 stagioni di distanza dal mitologico tris in Champions League. I ragazzi di coach Soli proveranno a mandare in visibilio il Pala De Andrè e a ottenere una vittoria ...

Volley : Challenge Cup - la Bunge ospita l'Olympiacos per scrivere la storia : RAVENNA- Partita vietata ai deboli di cuore quella che va in scena domani sera al Pala De Andrè , inizio ore 20, arbitrano lo sloveno Boris Skudnik e il polacco Jaroslaw Makowski, . La Bunge Ravenna , ...