Volley | Boy League | da venerdì in campo per la Final Eight

Volley : a Castelnovo ne' Monti la Final Eight della Boy League : Lo sport è un bel modo per educare i nostri bimbi e ragazzi a stare insieme e ad imparare ad affrontare le sfide della vita cercando di rispettare l'altro, le regole e migliorarsi sempre. Dopo la ...

Beach Volley - World Tour 2018 Major Series Fort Lauderdale. Italia : gironi di ferro! Qualificazioni pazze : avanti i “Tomatis boys” : Ogni partita è una finale. Il “Mondiale d’inverno” entra nel vivo e in campo maschile, nel primo Major Series di stagione che è iniziato a Fort Lauderdale, entrano in scena oggi le due coppie azzurre inserite nel main draw, Lupo/Nicolai e Ranghieri/Caminati, che disputeranno la semifinale del girone preliminare: in caso di vittoria saranno già qualificati per la fase ad eliminazione diretta ed andranno a giocarsi nel prossimo ...