Vivendi non scorda Mediaset | presto blind trust

Tim - "per Vivendi ingresso Cdp non è operazione ostile" : "Qualsiasi azionista è sempre benvenuto se porta un valore aggiunto. E per quel che riguarda Vivendi il possibile ingresso di Cdp non è visto come un'operazione ostile". E' quanto spiegano all'...

Mediaset - il doppio fronte su Premium : dopo l?intesa con Sky non chiude a Vivendi : Quella dei due forni è un tipo di politica che i partiti conoscono bene. Si tratta su fronti opposti nella convinzione che in un caso o nell?altro un risultato a casa si riuscirà...

TIM - Elliott precisa : CdA non decade dopo dimissioni consiglieri Vivendi : Teleborsa, - Le dimissioni in blocco degli amministratori di Vivendi non hanno affatto superato la "richiesta di Elliott di integrazione dell'agenda dei lavori assembleari" come erroneamente sostenuto ...

TIM - Elliott precisa : "CdA non decade dopo dimissioni consiglieri Vivendi" : Le dimissioni in blocco degli amministratori di Vivendi non hanno affatto superato la "richiesta di Elliott di integrazione dell'agenda dei lavori assembleari" come erroneamente sostenuto nel ...

TIM - piccoli azionisti non voteranno per Vivendi : Teleborsa, - TIM si muove al ribasso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni arretra dello 0,79%, mentre si alimenta la polemica sulla governance, dopo la decisione del CdA di ...

TIM - piccoli azionisti non voteranno per Vivendi : TIM si muove al ribasso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni arretra dello 0,79%, mentre si alimenta la polemica sulla governance, dopo la decisione del CdA di dimettersi in ...

De Puyfontaine : «Vivendi-Mediaset - questo accordo non ha alternative» : Presidente Arnaud de Puyfontaine, lei ha definito il piano industriale presentato da Tim l?opzione in assoluto migliore, può spiegare perché? «Anzitutto va detto che per...

Non solo Milan - Elliott investe in Telecom : non piace la gestione Vivendi : L'hedge fund londinese ha acquistato quote di Tim per cercare di contrastare la modalità con cui Vivendi sta guidando la società. L'articolo Non solo Milan, Elliott investe in Telecom: non piace la gestione Vivendi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tim - Vivendi perde il 32% del valore di portafoglio ma non svaluta : Le azioni di Tim valgono il 32% in meno di quanto Vivendi le ha pagate ma i francesi scommettono su un recupero e non svalutano. Nel bilancio consolidato pubblicato nella tarda serata dopo l'...

Tim - Vivendi perde il 32% del valore di portafoglio ma non svaluta : Le azioni di Tim valgono il 32% in meno di quanto Vivendi le ha pagate ma i francesi scommettono su un recupero e non svalutano. Nel bilancio consolidato pubblicato nella tarda serata dopo l'...