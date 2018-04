Vitalizi | Casellati come Fico | “Senatori Questori avviino istruttoria con i colleghi

Preoccupati per i Vitalizi - gli ex parlamentari hanno scritto a Fico e Casellati : 'L'Associazione degli ex- parlamentari della Repubblica condivide l'esigenza di contenimento dei costi della politica razionalizzando le spese delle Camere senza tagliare i costi della democrazia', si ...

Preoccupati per i Vitalizi - gli ex parlamentari hanno scritto a Fico e Casellati : Gli ex parlamentari scrivono ai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, per avviare un confronto sul tema dell'abolizione dei vitalizi, mettendo tuttavia in guardia i vertici delle istituzioni sul rischio incostituzionalità di un intervento che andrebbe ad agire su diritti acquisiti. Nella lettera, inoltre, gli ex parlamentari sottolineano che un colpo di spugna tout court sarebbe un "atto ...