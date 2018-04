Violenta una ragazzina mentre un’altra bimba piange accanto a lei | il mostro ha 55 anni

Pakistano Violenta bimbo disabile : chiude scusa e giudice lo fa uscire - ma tribunale lo condanna : condannato a 5 anni e 4 mesi con rito abbreviato il 21enne Pakistano Akhtar Nabeel, reoconfesso, che, nel luglio scorso, abusò di un ragazzino a Fabbrico in provincia di Reggio Emilia. Inizialmente per lui era scattato soltanto l'obbligo di firma.Continua a leggere

Monza - costrizioni e schiaffi : arrestata una maestra Violenta : Roma, 9 apr. , askanews, Un'insegnante di 45 anni di un istituto scolastico di Varedo , Monza, è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti su bambini tra i 4 e i 6 anni. L'indagine, ...

Violenta una 20enne per mesi e la costringe ad abortire : lei fugge col feto morto in borsa : Una giovane donna ha raccontato di essere stata stuprata per mesi da un uomo che l'avrebbe anche costretta ad abortire quando era al sesto mese di gravidanza. Al termine della procedura, è riuscita a fuggire. L'orribile incidente è avvenuto nel distretto di Satna, nello stato indiano del Madhya Pradesh, già teatro di episodi analoghi nel recente passato.Continua a leggere

Milano : Violenta giovane dopo una cena tra amici - arrestato : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno arrestato un 36enne di origine peruviana, incensurato e disoccupato, con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona. Poco dopo le 3.30 della scorsa notte, i militari sono intervenuti a Cinisello

Cinisello - Violenta la padrona di casa dopo una cena tra amici : arrestato un 36enne : La vittima ha raccontato di essere stata minacciata con un coltello e costretta a subire abusi. Ha detto anche di aver approfittato di un attimo di distrazione...

Milano - tenta di Violentare una 18enne - lei si ribella e lui scappa : rintracciato e arrestato : Le si è avvicinato fingendo di aver bisogno di un'indicazione, poi, appena lei si è voltata per andarsene, l'ha spinta a terra e le è piombato addosso, molestandola. Vittima dell'aggressione sessuale, ...

Venezia - psicoterapeuta Violenta una sua paziente : la denuncia a “Le Iene” : Venezia, psicoterapeuta violenta una sua paziente: la denuncia a “Le Iene” La storia di Sara, vittima di abusi a soli 7 anni, che recatasi da un medico si ritrova di nuovo nelle grinfie di un molestatore Continua a leggere

Violentarono in branco una 15enne : «Ora hanno capito - reato estinto» : Sequestrarono e Violentarono una ragazza di 15 anni, dentro un garage, a turno. Quella sera erano in cinque. Dopo un anno, il gup estingue il reato per i componenti di quel branco di giovanissimi:...

Scarcerato in anticipo dopo condanna per stupro - esce e Violenta una 12enne : L'uomo aveva beneficiato di uno sconto di pena per buona condotta, ma appena uscito dal carcere ha preso di mira una ragazzina di soli 12 anni arrivando infine a violentarla.Continua a leggere

Vanno a un funerale : bloccate in strada - Violentate l’una di fronte all’altra e impiccate : La coppia era sposata da tre anni, per il macabro delitto arrestati otto uomini tra i 18 e i 53 anni.Continua a leggere

Roma - arrestato maestro per abusi sessuali in una scuola materna/ 25enne ha Violentato bimbe dai 3 ai 5 anni : abusi sessuali su delle bimbe di età compresa fra i 3 e i 5 anni in una scuola materna a Roma: dopo la denuncia dei genitori, i Carabinieri hanno arrestato oggi un maestro(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:43:00 GMT)

Francia : Violentata per anni - uccide il marito. Una condanna ‘lieve’ è giusta? : La Francia è divisa sulla condanna a soli tre anni inflitta ad Edith Scaravetti che nel 2014 sparò con una carabina al marito, Laurent Baca, poi ne murò il corpo nel cemento. Venne arrestata dopo tre mesi e avendo già trascorso più di tre anni in carcere, dopo la sentenza è potuta tornare alla sua vita. La Corte d’Assise dell’Haute Garonne era composta in maggioranza da donne e c’è chi sostiene che la composizione della giuria abbia influito ...

Bologna : vestito da monaco - Violenta una ragazza : Bologna - vestito da monaco medievale, con una tunica nera addosso, avrebbe stordito una ragazza a forza di «shortini» alcolici in discoteca a una festa di carnevale e poi l'avrebbe violenta in una ...