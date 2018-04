Vinitaly | le curiosità del vino Made in Italy allo stand Coldiretti

meteoweb.eu

: Grandi e piccole cantine, etichette-mito e vini quotidiani, vecchie annate indimenticabili in verticale e altre pic… - gianomarbison : Grandi e piccole cantine, etichette-mito e vini quotidiani, vecchie annate indimenticabili in verticale e altre pic… - IlPeriodicoNews : SANTA MARIA DELLA VERSA - LA VERSA TORNA A VINITALY DA PROTAGONISTA - gianomarbison : Grandi e piccole cantine, etichette-mito e vini quotidiani, vecchie annate indimenticabili in verticale e altre pic… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Ledelinsono protagoniste all’inaugurazione delnellodelladove saranno mostrate le esperienze piu’ originali dalla vigna alla cantina, dall’imbottigliamento all’etichettatura. L’appuntamento è per domenica 15 aprile alle ore 9,30 alnellodellanel Centro Servizi Arena –A, tra il padiglione 6 e 7. Con l’occasione sarà presentata l’analisi sui numeri delincon un focus sulla prima “borsa” dei vini italiani e la mostra delle bottiglie che hanno avuto il maggior incremento delle vendite in Italia nell’ultimo anno. Alle 15,30 nella Sala Rossini lanella giornata di apertura organizza l’incontro “La tutela delle denominazioni in Europa e nel mondo” con gli interventi, tra gli altri, del Direttore di Ismea Raffaele Borriello, del Presidente di Assoenologi Riccardo Cotarella e ...