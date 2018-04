Vinitaly 2018 | San Benedetto con tutte le sue novità dall’acqua alle bibite gassate

laragnatelanews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Sanpartecipa alla 52a edizione del, il salone internazionale dei vini e dei distillati più grande al mondo, in programma a Verona dal 15 al 18 aprile. Così non solo di vino, ma si parlerà anche di acque dove non può mancare Antica Fonte della Salute Millennium Water, l’acqua dalla purezza straordinaria in esclusiva per l’alta ristorazione, proposta nel nuovo formato da 33 cl in vetro che affiancherà la bottiglia esclusiva da 65 cl. Oltrereferenze in vetro sono disponibili quelle in Pet, nel formato da 40 cl. Presenti anche le linee Prestige Rose Edition, Elite Edition, Cutolo Rionero Fonte Atella e Acqua di Nepi. Per la categoriapremium verrà mostrata Amor BIO, la nuova gamma realizzata con ingredienti da agricoltura biologica, zucchero di canna, senza coloranti né conservanti. Amor BIO è disponibile nei gusti Aranciata e Limone nel ...