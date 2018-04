Roma-Barcellona - notte magica : il tuffo di Pallotta e lo show di Venditti - Video : Il ‘bombòm’ dei sorteggi è risultato indigesto al Barcellona ed al quotidiano catalano Sport che aveva esultato per l’abbinamento con la Roma. A distanza di venti giorni l’assalto al triplete si è trasformato in un ‘Fracaso sin Excussas’ (fallimento senza scuse) per l’incontenibile gioia del popolo giallorosso. A fine partita tanti romanisti hanno ironizzato su quel titolo sui social network prendendosi una rivincita su chi era convinto che la ...

Roma-Barcellona 3-0 - è storia : Zampa e Spartà perdono la voce (audio e Video) Video : Ciò che sembrava impossibile si è realizzato: la Roma ha demolito 3-0 il Barcellona ed approda alle semifinali di #Champions League. Una rimonta storica per la squadra di Di Francesco, che ha giocato con il cuore e alla fine ha trionfato. Lacrime in campo tra i giocatori, lacrime sugli spalti: la Roma è nella leggenda. Nessuno credeva che il Barcellona potesse cadere, soprattutto dopo il 4-1 dell'andata, ma i colpi di Dzeko nel primo tempo e di ...

Video/ Roma-Barcellona (3-0) : highlights e gol della partita (Champions League - ritorno quarti) : Video Roma Barcellona (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è conclusa con la storica vittoria dei giallorossi di Di Francesco.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 03:01:00 GMT)

Champions - impresa Roma. Notte di festa nella Capitale - Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo con i tifosi [Video] : Delirio a Roma dopo la vittoria per 3-0 contro il Barcellona che ha regalato la semifinale ai giallorossi. Il presidente Pallotta, giunto in Italia dagli Usa per la partita, si è tuffato nella fontana di piazza del Popolo con i tifosi in festa. L'articolo Champions, impresa Roma. Notte di festa nella Capitale, Pallotta si tuffa nella fontana di piazza del Popolo con i tifosi [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Roma-Barcellona 3-0 - è delirio giallorosso Video : Ciò che sembrava impossibile si è tramutato in realta' [Video]. La Roma strapazza il Barcellona dei Messi con un netto 3-0 in uno stadio Olimpico gremito fino all'inverosimile e conquista il passaggio alle semifinali di #Champions League. I tre gol segnati dai giallorossi nel ritorno della sfida contro i blaugrana ribalta il risultato dell'andata e permette alla formazione capitolina di compiere un vero e proprio miracolo nel quale in pochi ...

Roma-Barcellona - urlo incredibile : ‘cade’ l’Olimpico [Video] : Roma, sei nella storia. Clamorosa impresa dei giallorossi che si sono qualificati per le semifinali, umiliato il Barcellona all’Olimpico, 3-0 il risultato che non lascia repliche. In rete Dzeko, De Rossi su calcio di rigore e nel finale Manolas per la rete che vale la qualificazione. Al termine del match delirio per la Roma, tifosi impazziti, sulle tribune succede di tutto, cori, applausi per i nuovi eroi di Roma, adesso c’è ...

Video Grazie Roma. Lo Stadio Olimpico canta a squarciagola per l’impresa contro il Barcellona - 60mila in lacrime per la semifinale di Champions League : Un popolo intero quasi incredulo, 60mila spettatori sugli spalti attoniti per aver assistito dal vivo a un’impresa mitologica, per aver vissuto dal vivo una notte da leggenda. La Roma ribalta il Barcellona per 3-0 e si qualifica alle semifinali della Champions League 2018 di calcio. Al termine della partite tutto lo Stadio Olimpico ha cantato a squarciagola Grazie Roma, l’inno della squadra che ha regalato una serata incredibile. Di ...

Video I gol della Roma contro il Barcellona : semifinale di Champions League! Dzeko - De Rossi e Manolas per la rimonta leggendaria : Oltre la leggenda, oltre la mitologia, oltre il miracolo sportivo, oltre l’impresa. La Roma si è qualificata alle semifinali della Champions League ribaltando il Barcellona: dopo la sconfitta per 4-1 patita al Camp Nou, i gialloRossi hanno battuto i blaugrana per 3-0 e sono entrati tra le quattro grandi d’Europa per la prima volta nella storia. Edin Dzeko l’ha sbloccata al 6′ insaccando su lancio lungo di De Rossi, il ...

Video Gol Roma-Barcellona 3-0 : Highlights e Tabellino Champions League 10-04-2018 : Risultato Finale Roma-Barcellona 3-0: Cronaca e Video Gol Dzeko, De Rossi, Manolas Ritorno Quarti di Finale di Champions League 10 Aprile 2018 Il calcio è uno sport meraviglioso. E’ uno sport in cui anche la squadra più piccola può battere la più grande. Contro ogni pronostico. Contro ogni logica. La Roma nel momento più difficile della sua stagione batte 3-0 il Barcellona e si qualifica per la Semifinale di Champions League. Nessuno ...

Roma-Barcellona LIVE - cronaca e risultato in tempo reale : De Rossi - 2-0! - Video - : Notizie sul tema Mercato Roma, Pellegrini alla Juventus per arrivare a Cuadrado? Roma-Barcellona in chiaro su Canale 5? Come vederla in diretta tv e LIVE streaming gratis oggi 10/04 Roma-Barcellona ...

