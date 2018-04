Video Manchester City Liverpool 1-2 | highlights e gol della partita Champions league

Diretta / Manchester City Liverpool (risultato finale 1-2) streaming Video e tv : il Liverpool in semifinale : Diretta Manchester City Liverpool , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si riparte dal 3-0 con cui i Reds hanno vinto la partita di andata(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:24:00 GMT)

Diretta/ Manchester City Liverpool streaming Video e tv : precedenti e probabili formazioni - quote e orario : Diretta Manchester City Liverpool , info streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live. Si riparte dal 3-0 con cui i Reds hanno vinto la partita di andata(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Manchester City Liverpool/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Manchester City live rpool , info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live . Si riparte dal 3-0 con cui i Reds hanno vinto la partita di andata(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Inter - possibile super scambio con Manchester United Video : In casa #Inter non si fanno drammi per la sconfitta contro il Torino. La squadra ha ancora una volta dato segnali confortanti e il mancato raggiungimento di un risultato positivo è frutto della casualita'. Non si tratta di un alibi o di una giustificazione, perché nella testa di Luciano Spalletti a partire dall'inizio del lavoro settimanale ci sara' un lavoro psicologico attraverso il quale si provera' a spingere la squadra ad essere più ...