Video Gol Real Madrid-Juventus 1-3 | Highlights e Tabellino Champions League 11-04-2018

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Risultato Finale1-3: Cronaca eGol Mandzukic, Matuidi, Cristiano Ronaldo Ritorno Quarti di Finale11 Aprile. Un minuto. Un solo minuto di follia ed ilaccede alle semifinali dieliminando ladi Massimiliano Allegri. Follia di Benatia per un fallo su Lucas Vazquez in area, Buffon protesta e viene espulso (rosso diretto) e quell’1-3 che in altri casi sarebbe stato miracoloso, ma non in questo. Fatale il 3-0 dell’andata, in trasferta, dei Blancos. I bianconeri giocano per oltre 90 minuti la partita perfetta, passando in vantaggio dopo appena 2 minuti con Mandzukic, cheizza la doppietta a metà primo tempo. Sembra poter essere vicina l’impresa e lo è ancora di più quando Matuidiizza il tris con un fortunoso gol che però regala i possibili supplementari alla Vecchia ...