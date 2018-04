Viale contro Garassino | «I clochard non possono essere “scaricati” nei pronto soccorso»

Napoli - sassaiola contro bus : pioggia di pietre in Viale Traiano : Sfiorata la tragedia a bordo di un autobus Anm, bersaglio di una sassaiola violenta che solo per casualità non ha ferito i passeggeri. L'episodio che registra l'ennesimo raid distruttivo messo a punto ...

Ancora uno scontro in Viale della Repubblica : Lo scontro Resta da capire se il semaforo era lampeggiante o se qualcuno è passato con il rosso come spesso capita. A scontrarsi sono state una Citroën rossa,per la quale si è resa necessaria la ...

Lecco. Scontro auto-bici alla rotonda di Viale Valsugana : Approfondimenti Lecco, lavori in corso in viale Valsugana: via le transenne usurate 11 ottobre 2016 Bione, M5S: 'I pompieri costruiscano la caserma, gli spettacoli viaggianti avranno spazio in via Valsugana' 13 aprile 2015 Se l'è cavata con un grosso spavento il ciclista di 46 anni colpito da un'automobile alla rotonda di viale Valsugana nel primo ...