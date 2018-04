Via libera al consumo di cioccolato fondente | ecco le dosi raccomandate

Via libera a contratti enti locali e sanità : +85 euro in busta : Roma, 10 apr. , AdnKronos, Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici della sanità e ...

Via libera a contratti enti locali e sanità : +85 euro in busta : Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici della sanità e degli enti locali. I nuovi ...

Camera - sì alla deroga per Leu Via libera al gruppo autonomo. Parte l istruttoria sui vitalizi : E che dovrà occuparsi non solo del Documento di economia e finanza ma anche di tutti le leggi in scadenza. Al Senato è già stata formata e il presidente scelto è il cinquestelle Vito Crimi . alla ...

Lombardia : Bolognini - Via libera contributi per sfollati palazzina Rescaldina : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - "E' importante che la Regione Lombardia fosse pronta in tempo zero a dare aiuto a queste famiglie che sono rimaste senza casa e hanno perso tutto". Cosi' l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini ha commentato la delibera appr

Banche : Popolare Sant'Angelo - Via libera a progetto bilancio 2017 : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - Via libera del cda al progetto di bilancio 2017 della Banca Popolare Sant’Angelo, che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci convocata per il 30 aprile 2018, in prima convocazione, e per il 13 maggio 2018, in seconda convocazione. Un bilancio che, non

Alluvione 2013 - Sardegna il tribunale dà il Via libera ai lavori : Il tribunale di Nuoro ha autorizzato la Provincia ad avviare i lavori per la messa in sicurezza del ponte di Oloe’, sulla strada provinciale 46 tra Oliena e Dorgali, messo sotto sequestro dai giudici dello stesso tribunale – su richiesta della Procura – nel febbraio 2017 dopo il cedimento di una campata. Il ponte era crollato in occasione della tragica Alluvione del 2013, quando aveva inghiottito l’auto in cui e’ ...

Italo : Via libera Ue a Gip - verso closing entro metà maggio : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – Si stringono i tempi per il decollo di Italo sotto i vessilli a ‘stelle e strisce’. L’Unione europea ha dato oggi il via libera all’acquisizione dell’azienda ferroviaria privata italiana al fondo infrastrutturale statunitense Gip, Global Infrastructure Partners, e ora, superato l’esame di Bruxelles, si avvicina il closing dell’operazione che dovrebbe avvenire, secondo la ...

Fca - Via libera alla quotazione di Magneti Marelli : MILANO - Via libera dal consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler all'attesa separazione di Magneti Marelli, che sarà quotata in Borsa da società autonoma. Il board del gruppo automobilistico ha ...

X-Plane : Via libera al volo supersonico silenzioso targato NASA : Velocissimo e silenzioso. E’ l’identikit dell’X-Plane, l’aereo supersonico targato NASA che promette di ridurre drasticamente il caratteristico boom sonico prodotto dal velivolo. La Lockheed Martin si è aggiudicata il contratto per la costruzione e il collaudo del volo dimostrativo del velivolo, che sarà in grado di volere a un’altitudine di 16.764 chilometri a una velocità di 1500 chilometri all’ora generando un suono simile a quello della ...

Brasile - Via libera della Corte suprema all'arresto di Lula : l'ex Presidente deve scontare 12 anni : Lula da Silva può adesso essere incarcerato per scontare la pena che gli è stata inflitta per corruzione e riciclaggio. Come previsto dagli osservatori, la decisione è stata presa con una maggioranza risicata: 6 voti contro 5

Bombe atomiche nella base Usa ad Aviano - Via libera alla costruzione del deposito : Il bando di gara per la costruzione di un “vault support facility" vinto da una società cooperativa della provincia di Caserta che si è aggiudicata l’appalto con il massimo ribasso.Continua a leggere

Toscana Aeroporti : da assemblea Via libera allo Statuto Sociale : Via libera dall'assemblea di Toscana Aeroporti ad alcune modifiche degli articoli dello Statuto Sociale . Le modifiche statutarie dalla società che gestisce gli Aeroporti di Firenze e e Pisa ...