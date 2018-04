Via libera a sindacati per i militari : Cade il divieto di costituire associazioni sindacali per i militari. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1475, ...

In Veneto Via libera alla sepoltura in giardino degli animali domestici : VENEZIA Tra qualche giorno, quando la delibera approvata mercoledì in Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Sanità Luca Coletto sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, in ...

Contratti enti locali e sanità - Via libera all'aumento : +85 euro in busta paga : Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos , ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici della sanità e degli enti locali . I nuovi ...

Via libera al consumo di cioccolato fondente : ecco le dosi raccomandate : Diversi studi permettono di sfatare definitivamente che il consumo di cioccolata faccia male alla salute, a patto che sia fondente e con una percentuale di cacao almeno dell’80%. Per la gioia dei più golosi la cioccolata fondente è addirittura salutare, questo grazie al contenuto di composti fenolici come alcuni flavanoli che agiscono come forti antiossidanti alimentari. Il cioccolato fondente contiene più antiossidanti e meno zuccheri rispetto ...

Via libera a contratti enti locali e sanità : +85 euro in busta : Roma, 10 apr. , AdnKronos, Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici della sanità e ...

Via libera a contratti enti locali e sanità : +85 euro in busta : Il Consiglio dei ministri di oggi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha approvato le ipotesi di accordo dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici della sanità e degli enti locali. I nuovi ...

Camera - sì alla deroga per Leu Via libera al gruppo autonomo. Parte l istruttoria sui vitalizi : E che dovrà occuparsi non solo del Documento di economia e finanza ma anche di tutti le leggi in scadenza. Al Senato è già stata formata e il presidente scelto è il cinquestelle Vito Crimi . alla ...

Lombardia : Bolognini - Via libera contributi per sfollati palazzina Rescaldina : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - "E' importante che la Regione Lombardia fosse pronta in tempo zero a dare aiuto a queste famiglie che sono rimaste senza casa e hanno perso tutto". Cosi' l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini ha commentato la delibera appr

Banche : Popolare Sant'Angelo - Via libera a progetto bilancio 2017 : Palermo, 6 apr. (AdnKronos) - Via libera del cda al progetto di bilancio 2017 della Banca Popolare Sant’Angelo, che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci convocata per il 30 aprile 2018, in prima convocazione, e per il 13 maggio 2018, in seconda convocazione. Un bilancio che, non

Alluvione 2013 - Sardegna il tribunale dà il Via libera ai lavori : Il tribunale di Nuoro ha autorizzato la Provincia ad avviare i lavori per la messa in sicurezza del ponte di Oloe’, sulla strada provinciale 46 tra Oliena e Dorgali, messo sotto sequestro dai giudici dello stesso tribunale – su richiesta della Procura – nel febbraio 2017 dopo il cedimento di una campata. Il ponte era crollato in occasione della tragica Alluvione del 2013, quando aveva inghiottito l’auto in cui e’ ...

Italo : Via libera Ue a Gip - verso closing entro metà maggio : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – Si stringono i tempi per il decollo di Italo sotto i vessilli a ‘stelle e strisce’. L’Unione europea ha dato oggi il via libera all’acquisizione dell’azienda ferroviaria privata italiana al fondo infrastrutturale statunitense Gip, Global Infrastructure Partners, e ora, superato l’esame di Bruxelles, si avvicina il closing dell’operazione che dovrebbe avvenire, secondo la ...

Fca - Via libera alla quotazione di Magneti Marelli : MILANO - Via libera dal consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler all'attesa separazione di Magneti Marelli, che sarà quotata in Borsa da società autonoma. Il board del gruppo automobilistico ha ...

Aerospazio : Via libera a X-Plane - l'aereo supersonico silenzioso : Roma, 5 apr. , askanews, Velocissimo e silenzioso. E' l'identikit dell'X-Plane,l'aereo supersonico targato Nasa che promette di ridurre drasticamente il caratteristico boom sonico prodotto dal ...

X-Plane : Via libera al volo supersonico silenzioso targato NASA : Velocissimo e silenzioso. E’ l’identikit dell’X-Plane, l’aereo supersonico targato NASA che promette di ridurre drasticamente il caratteristico boom sonico prodotto dal velivolo. La Lockheed Martin si è aggiudicata il contratto per la costruzione e il collaudo del volo dimostrativo del velivolo, che sarà in grado di volere a un’altitudine di 16.764 chilometri a una velocità di 1500 chilometri all’ora generando un suono simile a quello della ...