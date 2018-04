Via alle carceri senza carcerieri | Puntiamo sulla voglia di riscatto dei

Sarri Via dal Napoli / L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio - ma De Laurentiis... : Sarri via dal Napoli, L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:41:00 GMT)

Foligno - il Parco fluViale preso d'assalto : danni alla struttura e tentato furto GALLERY : danni agli infissi, scritte sui muri ed anche un tentativo di furto. E' questo l'amaro bilancio di quanto avvenuto a cavallo tra martedì e mercoledì notte a Foligno. Per l'ennesima volta ad essere ...

Pensioni - 'Anticipo pensionistico volontario' : dal 13/04 il Via alle domande Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 11 aprile 2018 riguardano l’#ape volontaria, quel meccanismo di uscita anticipata a totale carico del lavoratore, che per una lentezza burocratica vedeva la procedura ferma e l’impossibilita' dei lavoratori che volevano aderirvi di poter completare la domanda ed ottenere gli arretrati, richiedibili entro e non oltre il 18 aprile. Per fortuna, rassicura Torriero, dell’ Abi, dal 13 aprile si potra' ...

Pensioni - 'Anticipo pensionistico volontario' : dal 13/04 il Via alle domande : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 11 aprile 2018 riguardano l’ape volontaria, quel meccanismo di uscita anticipata a totale carico del lavoratore, che per una lentezza burocratica vedeva la procedura ferma e l’impossibilità dei lavoratori che volevano aderirvi di poter completare la domanda ed ottenere gli arretrati, richiedibili entro e non oltre il 18 aprile. Per fortuna, rassicura Torriero, dell’ Abi, dal 13 aprile si potrà procedere ...

Il tribunale : “Via il Tutor dalle autostrade”La replica : resta ma con un sistema nuovo : Il tribunale: “Via il Tutor dalle autostrade”La replica: resta ma con un sistema nuovo La Corte d`Appello di Roma ha stabilito che i Tutor utilizzati da Autostrade per l’Italia sono una forma di violazione del brevetto dell’azienda Craft (che ha fatto ricorso). Di conseguenza vanno rimossi. Per ogni giorno di ritardo nella rimozione la sanzione […]

Il tribunale : "Via il Tutor dalle autostrade"La replica : resta ma con un sistema nuovo : La Corte d`Appello di Roma ha stabilito che i Tutor utilizzati da Autostrade per l'Italia sono una forma di violazione del brevetto dell'azienda Craft (che ha fatto ricorso). Di conseguenza vanno rimossi. Per ogni giorno di ritardo nella rimozione la sanzione è di 500 euro.

Tutor - La sentenza : "Via dalle autostrade - brevetto copiato" : Il brevetto del Tutor, il sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli, non è di autostrade per l'Italia, bensì della Craft srl, azienda di Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha stabilito oggi una sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha anche ordinato la rimozione e la distruzione di tutti gli apparecchi attualmente presenti sulla rete gestita dalla società e ne ha vietato l'ulteriore produzione. "Il sistema di ...

Parco del Valentino : Viaggio nel parco più famoso e antico di Torino [GALLERY] : 1/5 ...

“Abbiamo i numeri giusti” : al Via il progetto per migliorare l’aderenza alle terapie dei pazienti : Non sempre può rivelarsi semplice seguire attentamente una terapia e ancora più complicato può esserlo se la questione riguarda patologie croniche che necessitano di una cura continua e costante per mantenere sotto controllo la malattia e impedire complicazioni che possono ripercuotersi sulla qualità della vita. Proprio la cosiddetta aderenza alle terapie è da considerare un fattore fondamentale che può fare la differenza tra la vita e la morte ...

Via tutti i Tutor dalle autostrade I giudici : "Brevetto copiato"Sentenza clamorosa - addio multe : Sentenza clamorosa: autostrade per l'Italia è stata condannata a rimuovere e distruggere tutti i Tutor esistenti sulla rete autostradale perché costituiscono una violazione di brevetto Segui su affaritaliani.it

Multe - la sentenza dei giudici : "Via i Tutor dalle autostrade" : La decisione è di quelle che farà discutere. E forse gioire molti automobilisti. Autostrade per l'Italia, infatti, è stata "condannata" a togliere dalle strade e distruggere tutti i Tutor che negli anni sono stati montati sulle autostrade del Belpaese. Il motivo? Il brevetto appartiene ad una piccola impresa di Greve in Chianti.In sostanza la Corte di Appello di Roma, dopo un processo nato nel 2006, ha deciso che il sistema di sorveglianza (e ...

Valentina Pace - la ricordate? Negli anni ’90 era la Ballerina di Siviglia di Macao ed ex fidanzata di Max Biaggi. Sapete che fine ha fatto? Oggi la ritroViamo così : Ha partecipa al concorso di Miss Italia nel 1995, vincendo il titolo di Miss Cinema, che le ha aperto le porte nel mondo della recitazione. La ricordiamo nel 1997 come ”Ballerina di Siviglia” nel programma Macao, regia di Gianni Boncompagni e nei fotoromanzi. Valentina Pace, ex volto di Macao, è stata nel turbine del gossip anche per la sua relazione con il campione di Moto Gp Max Biaggi (ex marito della Miss Italia Eleonora ...

Viaggio Italia 2018 : 2 amici - 2 carrozzine - un mondo da esplorare [GALLERY] : 1/14 ...

Maltempo Roma. Picone (FDI) : allegamenti su Via di Brava e stazione Aurelia : “Le forti piogge stanno creando gravi disagi nella circolazione sul quadrante di Colle Aurelio. In particolare lungo via di Brava le caditoie ostruite hanno creato degli allagamenti proprio all’altezza dell’incrocio con via Grispigni, teatro di un grave incidente solo pochi giorni fa”. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. “Nonostante le promesse il M5S sembra aver dimenticato ...