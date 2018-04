Blastingnews

: Verdini scrive una lettera a Di Maio - domcamodeca : Verdini scrive una lettera a Di Maio - Lidia12740900 : @PinnaUgo @LuciGuenz @Renzoseccia @ntr_ob @francoG101 Ma non capisco l'insistenza sul PD che non fa accordi con 5s.… - archmeo : RT @sciltian: Denis Verdini continua a scrivere cose ultra-condivisibili. E le scrive pure bene. -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Secondo Denis #l’unica soluzione che resta a Luigi DiVIDEO e al #M5S per formare un governo è quella di trattare con il centrodestra unito un “programma condiviso”. È questo il consiglio principale che l’ex fedelissimo berlusconiano, divenuto ispiratore del patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi prima e sostegno dei governi Renzi e Gentiloni poi, si sente di dare a #Di. Per rivolgersi al candidato premier del M5S,decide dire unapubblicata dal quotidiano Il Tempo ripresa dal sito online di Libero. Ma l’ex macellaio di Fivizzano ‘offre’ a Dianche l’idea di arrivare persino a riformare la Costituzione insieme a Salvini e Berlusconi. Ladia DiÈ un DenisVIDEO deciso a fare uscire dalla palude le trattative per la formazione del nuovo governo, arenatesi sui veti incrociati di M5S, Forza Italia e ...